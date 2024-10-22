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Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник

Анна Косик
22 октября 2024, 21:03
379
КНДР согласилась отправить свои войска России для войны с Украиной не просто так.
Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник
КНДР может получить за пополнение рядов армии РФ ядерные технологии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В последние дни "горячо" обсуждается вопрос отправки в Россию северокорейских войск для привлечения их в войне против Украины. Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон 24 каналу, почему РФ приняла такое решение и чем оно может для нее обернуться.

Северная Корея уже в течение долгого времени предоставляет стране-агрессору РФ много боеприпасов. Однако отправка военных - это несколько более глобальный вопрос, ведь на такой шаг может быть более резкая реакция западных стран.

Поэтому логично, что россияне должны дать КНДР что-то масштабное взамен на их военнослужащих. Как вариант - ядерный потенциал, включающий угрожающее для человечества оружие.

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Такое решение Кремля указывает на глубокое отчаяние. Ведь в Украине уже погибло более 600 тысяч военных из РФ, в армии не хватает срочников. Россия близка к решению, которое заставит отправлять на войну детей богачей и олигархов.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Это может повлиять на позицию Путина среди элит, поэтому диктатора удовлетворяет то, что он может взять солдат в КНДР. Однако цена за такой выход из ситуации для России может быть очень высока.

Если Северная Корея действительно получит взамен ядерные технологии, мир будет вынужден реагировать более радикально, особенно это касается масштабных игроков, таких как США, или альянс НАТО.

Кто такой Хэмиш де Бреттон-Гордон?

Хэмиш де Бреттон-Гордон - эксперт по химическому оружию. Он был офицером британской армии в течение 23 лет и командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании и батальоном быстрого реагирования НАТО по ХБРЯ. Он является приглашенным лектором по борьбе со стихийными бедствиями в Борнмутском университете, пишет Википедия.

Отправка войск КНДР в поддержку России - что известно

Напомним, по данным Newsweek, Северная Корея могла отправить России в поддержку боевых действий против Украины своих пилотов истребителей. По данным Сеула, в сентябре Пхеньян отправил во Владивосток группу пилотов, обученных на советских истребителях. Это произошло перед первым развертыванием войск КНДР 8 октября.

Ранее стало известно, что российская оккупационная армия может привлекать северокорейские войска для штурмовых действий на востоке Украины в зимний период. Также военные из Северной Кореи могут использоваться страной-агрессором Россией для поддержки логистики и инженерных работ вблизи линии фронта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Запад очень сдержанно реагирует на переброску Северной Кореей своих войск в Украину, вероятно, через Китай. Тогда как Южная Корея Киеву помогает.

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