Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет "активным участником" захватнической войны России против Украины.

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КНДР может получить от РФ ядерные технологии в обмен на солдат / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ЦТАК

Кратко:

РФ может передать Северной Корее технологии ядерного оружия

Пхеньян скоро станет активным участником войны в Украине

Страна-агрессор Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями. Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг.

По его словам, за участие своих подразделений в войне Северная Корея будет ожидать "щедрой платы от Москвы", передает Укринформ.

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"Может идти речь как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", – сказал Хванг, выступая в Совете Безопасности ООН.

Представитель Южной Кореи при ООН считает, что Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет "активным участником" захватнической войны России против Украины.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Хванг призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Северная Корея направляет в РФ для войны против Украины 12 тысяч военных, считает разведка Южной Кореи. По данным Сеула, переброска войск началась еще с 8 по 13 октября. Причем КНДР, возможно, отправляет в Россию свои "элитные войска".

КНДР готовит контингент для войны против Украины, сказал Владимир Зеленский. Пхеньян полноценно втягивается в войну, отправка контингента – серьезный шаг к эскалации.

Пхеньян назвал "беспочвенными слухами" подтвержденную южнокорейской разведкой информацию о переброске войск КНДР на помощь России в войне против Украины. По словам дипломатов КНДР, отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал вопрос отправки Северной Кореей войск в Россию. По словам американского политика, он не может подтвердить эту информацию.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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