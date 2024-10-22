Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

Кратко:
- РФ может передать Северной Корее технологии ядерного оружия
- Пхеньян скоро станет активным участником войны в Украине
Страна-агрессор Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями. Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг.
По его словам, за участие своих подразделений в войне Северная Корея будет ожидать "щедрой платы от Москвы", передает Укринформ.
"Может идти речь как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", – сказал Хванг, выступая в Совете Безопасности ООН.
Представитель Южной Кореи при ООН считает, что Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет "активным участником" захватнической войны России против Украины.
Хванг призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Северная Корея направляет в РФ для войны против Украины 12 тысяч военных, считает разведка Южной Кореи. По данным Сеула, переброска войск началась еще с 8 по 13 октября. Причем КНДР, возможно, отправляет в Россию свои "элитные войска".
КНДР готовит контингент для войны против Украины, сказал Владимир Зеленский. Пхеньян полноценно втягивается в войну, отправка контингента – серьезный шаг к эскалации.
Пхеньян назвал "беспочвенными слухами" подтвержденную южнокорейской разведкой информацию о переброске войск КНДР на помощь России в войне против Украины. По словам дипломатов КНДР, отношения с Москвой являются "законными и основанными на сотрудничестве".
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал вопрос отправки Северной Кореей войск в Россию. По словам американского политика, он не может подтвердить эту информацию.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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