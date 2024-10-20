В Пентагоне удивили странным заявлением: не заметили переброски войск КНДР в РФ

Ллойд Остин заявил о том, что США изучают информацию о переброске северокорейских войск.

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Ллойд Остин прокомментировал вопрос переброски войск КНДР для войны с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Chad McNeeley, DOD; скриншот

Вопрос отправки Северной Кореей войск в Россию накануне вероятного развертывания для участия в войне в Украине прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин.

По словам американского политика, он не может подтвердить эту информацию, сообщает агентство Reuters.

Глава Пентагона считает, что если эта ранее обнародованная информация окажется правдивой, то такой шаг вызвал бы беспокойство.

"Я не могу подтвердить эти сообщения на данный момент. Это то, что мы продолжим исследовать", – добавил Остин.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Что известно об отправке войск КНДР на войну с Украиной

Как сообщал ранее Главред, по данным Разведывательного агентства Южной Кореи, КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах. Далее их, предположительно, развернут для участия в боевых действиях против Украины.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Переброска войск КНДР на войну с Украиной

Ранее в Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР. На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.

Напомним, эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

/ Инфографика: Главред

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