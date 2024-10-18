В Южной Корее назвали число перебрасываемых на войну с Украиной войск КНДР

На первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат, говорят в Сеуле.

https://glavred.info/world/v-yuzhnoy-koree-nazvali-chislo-perebrasyvaemyh-na-voynu-s-ukrainoy-voysk-kndr-10606505.html Ссылка скопирована

В Южной Корее узнали о планах КНДР отправить войска на войну с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Pexels/aboodi vesakaran, скриншот

Северная Корея отправляет в страну-агрессор РФ для участия в войне с Украиной 12 тысяч военнослужащих, включая подразделение специального назначения, сообщает разведка Южной Кореи.

Источник в разведке Сеула сообщил, что Северная Корея, как ожидается, направит в общей сложности 12 тысяч военнослужащих, включая представителей самых элитных воинских частей страны, для участия в войне на Украине, пишет информационное агентство Yonhap.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, на первом этапе было переброшено около 1,5 тысяч северокорейских солдат с использованием четырех десантных кораблей и трех эскортных судов, принадлежащих России.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

При этом уточняется, что Пхеньян начал переброску своих спецподразделений в Россию с 8 по 13 октября.

В разведке Южной Кореи подтвердили "начало прямого участия Севера" в войне в Украине, узнав, что войска с Севера были переброшены на борту транспортных кораблей ВМФ России.

Подтверждение от разведки Южной Кореи поступило после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание по безопасности на фоне растущих слухов о том, что Север может предоставлять своих солдат для участия в войне России против Украины.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

Как известно, глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что РФ готовит для участия в боевых действиях против Украины около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Подготовка пехотинцев из КНДР проходит в восточных регионах РФ. Северокорейские военные будут готовы 1 ноября, пояснил он.

Войска КНДР в Украине - что важно знать

Ранее эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред