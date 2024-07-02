Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможности отправки войск КНДР для участия в войне на стороне страны-агрессора России. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, информирует Министерство обороны США.
По ее словам, хотя Штаты и проинформированы о партнерских отношениях между РФ и КНДР, в частности предоставление военной помощи стране-агрессору, однако признаков направления войск в Россию пока нет.
"Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия РФ в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку, но я не имею никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию", - отметила она.видео дня
Поэтому США не подтверждают, что Северная Корея в рамках соглашения с Россией об "автоматической военной помощи" якобы намерена в июле 2024 года отправить свои инженерные войска на территории Донецкой области, оккупированные РФ, о чем накануне заявляли южнокорейские СМИ.
Кто такая Сабрина Сингх?
Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.
Решение КНДР в контексте российско-украинской войны
Накануне аналитики Института изучения войны сообщили, что Северная Корея уже в июле планирует отправить свои инженерные войска на временно оккупированную территорию Украины, в частности для "восстановительных работ" в Донецкой области.
Также стало известно, что северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а КНДР может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную территорию Украины.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал ООН за "закрытые глаза" на то, что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с РФ - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.
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