Информация об отправке северокорейский войск в Украину для поддержки оккупационных сил заставила США проверить возможные риски воплощения такого плана в жизнь.

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В Пентагоне ответили, есть ли сигналы о готовности КНДР отправить войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr, U.S. Department of Defense

Министерство обороны США не подтвердило информацию о возможности отправки войск КНДР для участия в войне на стороне страны-агрессора России. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, информирует Министерство обороны США.

По ее словам, хотя Штаты и проинформированы о партнерских отношениях между РФ и КНДР, в частности предоставление военной помощи стране-агрессору, однако признаков направления войск в Россию пока нет.

"Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия РФ в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку, но я не имею никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию", - отметила она. видео дня

Поэтому США не подтверждают, что Северная Корея в рамках соглашения с Россией об "автоматической военной помощи" якобы намерена в июле 2024 года отправить свои инженерные войска на территории Донецкой области, оккупированные РФ, о чем накануне заявляли южнокорейские СМИ.

Кто такая Сабрина Сингх? Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.

Решение КНДР в контексте российско-украинской войны

Накануне аналитики Института изучения войны сообщили, что Северная Корея уже в июле планирует отправить свои инженерные войска на временно оккупированную территорию Украины, в частности для "восстановительных работ" в Донецкой области.

Также стало известно, что северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а КНДР может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную территорию Украины.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал ООН за "закрытые глаза" на то, что КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с РФ - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.

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