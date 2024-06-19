"Ким – не идиот": почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы

Северная Корея предоставляет РФ боеприпасы из запасов 70-х годов, которые КНДР хотела бы утилизировать.

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Виталий Кулик объяснил, почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

У КНДР есть качественные боеприпасы, но Пхеньян не станет передавать их России для войны в Украине. Об этом сказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, Северная Корея предоставляет РФ боеприпасы из запасов 70-х годов, которые КНДР хотела бы утилизировать.

"Конечно, северные корейцы рады продать такие боеприпасы, да еще и за большую цену России", - сказал Кулик в интервью Главреду.

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При это у КНДР есть и более новые образцы боеприпасов, произведенные не так давно.

"Северная Корея не будет продавать России качественные ракеты и боеприпасы. Потому что ей самой все это нужно на случай военного столкновения с Южной Кореей", - сказал он.

Кулик не исключает, что КНДР может полностью запустить свой ВПК на удовлетворение потребностей России.

"Но самые новые и современные образцы будут все равно оставаться в КНДР. Ким – не идиот, чтобы отдавать все это Путину", - добавил эксперт.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

КНДР передает боеприпасы России

Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов. Глава Кремля Владимир Путин во время визита в КНДР на следующей неделе наверняка попросит еще больше "помощи". Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.

В феврале в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что КНДР передала России уже 1,5 млн боеприпасов. Впрочем, как сказали в разведке, россияне получили проблемные снаряды 1970-1980-х годов.

КНДР передала России снаряды "с подвохом", отметили в ГУР. Половина боеприпасов полувековой давности не годятся для применения в войне или как минимум нуждаются в проверке.

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