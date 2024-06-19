"Ким – не идиот": почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы

У КНДР есть качественные боеприпасы, но Пхеньян не станет передавать их России для войны в Украине. Об этом сказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
По его словам, Северная Корея предоставляет РФ боеприпасы из запасов 70-х годов, которые КНДР хотела бы утилизировать.
"Конечно, северные корейцы рады продать такие боеприпасы, да еще и за большую цену России", - сказал Кулик в интервью Главреду.
При это у КНДР есть и более новые образцы боеприпасов, произведенные не так давно.
"Северная Корея не будет продавать России качественные ракеты и боеприпасы. Потому что ей самой все это нужно на случай военного столкновения с Южной Кореей", - сказал он.
Кулик не исключает, что КНДР может полностью запустить свой ВПК на удовлетворение потребностей России.
"Но самые новые и современные образцы будут все равно оставаться в КНДР. Ким – не идиот, чтобы отдавать все это Путину", - добавил эксперт.
Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
КНДР передает боеприпасы России
Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов. Глава Кремля Владимир Путин во время визита в КНДР на следующей неделе наверняка попросит еще больше "помощи". Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик.
В феврале в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорили, что КНДР передала России уже 1,5 млн боеприпасов. Впрочем, как сказали в разведке, россияне получили проблемные снаряды 1970-1980-х годов.
КНДР передала России снаряды "с подвохом", отметили в ГУР. Половина боеприпасов полувековой давности не годятся для применения в войне или как минимум нуждаются в проверке.
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