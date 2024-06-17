Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы

КНДР способна покрыть ракетный дефицит РФ и предоставить ракеты дальностью 600 км для войны против Украины, но старые, 70-х годов, отметил Виталий Кулик.

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У КНДР есть более качественные боеприпасы, но Ким Чен Ын их не продаст Путину – Кулик / Главред

Российский диктатор Владимир Путин 18-19 июня впервые за 20 лет совершит визит в КНДР, где встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. Пресс-служба Кремля не разглашает деталей повестки дня этой поездки Путина, лишь отмечает, что это будет "дружественный государственный визит". Но очевидно, что вопросы военного сотрудничества КНДР и России будут обсуждаться не в последнюю очередь.

Политический эксперт, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду рассказал, за чем Путин едет к Ким Чен Ыну, чего ждать от этого визита Украине, почему Северная Корея продает России старые и некачественные боеприпасы, а также может ли РФ остаться без ракет КНДР, если на Корейском полуострове начнется война.

Почему российский лидер впервые за 20 лет собрался в гости в КНДР? За чем Путин едет к Ким Чен Ыну?

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В последнее время Ким Чен Ын для Путина – самый близкий друг. На уровне руководства поддерживаются достаточно интенсивные контакты. Северная Корея вышла на уровень стратегического партнерства с Россией. Россия в свое время поддерживала введение санкций против КНДР, а также способствовала режиму ограничений и эмбарго, а сейчас она вместе с Китаем вооружает КНДР и предоставляет ей высокие технологии, уничтожая таким образом режим ограничений, который был установлен Совбезом ООН.

Сейчас Северная Корея наращивает свой потенциал. И россияне передают ей технологии, прежде всего, космические. Кроме того, КНДР заинтересована в разработке атомной субмарины, которая могла бы нести ядерное вооружение, и вполне возможно, над ней уже работают на верфях Северной Кореи или России. Плюс речь идет об определенных видах вооружения: РЭБ, беспилотниках, тяжелой технике, в которой заинтересована КНДР (там изучают опыт войны в Украине и понимают, что в случае фронтального конфликта на Корейском полуострове тяжелая техника будет иметь значительный вес).

Это все Россия готова передавать КНДР в обмен на боеприпасы. В Северной Корее, начиная с 80-х годов, производились и накапливались боеприпасы, были запущены все возможные заводы. Пик производства боеприпасов пришелся на 1982-1986 годы, и тогда КНДР поставляла их в ряд третьих стран, в частности, на Ближний Восток, в Африку и т.д.

Россия уже использует в войне против Украины северокорейские боеприпасы и ракеты. Объемы поставок колеблются и часто определяются переговорами: начинается подготовка к переговорам – начинаются и поставки боеприпасов России, возникают определенные вопросы во взаимоотношениях – поставки уменьшаются. Это видно по количеству вагонов, которые переходят через Хасан на границе Северной Кореи и России.

Кроме того, России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

Также следует отметить, что у Кима есть специфика: он считает, что личные встречи и контакты являются признаком его силы. Поэтому визит Путина в КНДР – это история на десять лет: будет 10 лет максимальной пропаганды, которая будет подавать отношения с РФ как альянс, как ось, как союзнические отношения, как в советском фильме о мушкетерах – "галантерейщик и кардинал". Хотя на самом деле никаких союзнических обязательств у России перед Северной Кореей давно нет.

Следующим шагом может быть выход России из санкционных режимов против Северной Кореи.

Если говорить именно в контексте войны в Украине, чего нам ждать от этого визита, что может стать его практическим итогом? Какую поддержку на этом этапе войны КНДР может оказать России?

Боеприпасы и ракеты. Россия нуждается в ракетах и испытывает их дефицит. Мы видим, что то, что производится в 2024 году, сразу и летит по Украине. То есть накопления определенных видов ракетных вооружений почти не происходит, и все, что производится, сразу и используется. России необходим запас ракет для осуществления массовых бомбардировок, и Северная Корея может передать определенный объем этих ракет для нужд россиян. Речь идет о ракетах наземного базирования, которые летят достаточно далеко, на 600 км, и этого достаточно, чтобы с территории РФ обстреливать не только Харьков, но и другие города по линии разграничения.

Также КНДР может передать России боеприпасы различных калибров, мины, патроны для минометов и гранатометов и многие другие виды дополнительных боеприпасов, в которых РФ нуждается в этой войне и не успевает либо расконсервировать, либо наладить производство. Северная Корея может покрывать этот дефицит. Не полностью, но в значительной степени. И все это будет в Украине использоваться.

Я не верю в предоставление северокорейских подразделений для войны России против Украины, в то, что солдаты КНДР будут воевать здесь. Этого не будет в силу разных обстоятельств. Прежде всего, из-за предыдущего опыта использования рабочей силы: использование строительных отрядов не заканчивалось положительно для Северной Кореи, потому что эти люди просто убегали. Поэтому истории о том, что северные корейцы посылают строителей на Донбасс, чтобы что-то там отстраивать, не соответствуют действительности.

Но боеприпасы – да, их КНДР будет предоставлять России.

Путин совершит визит в КНДР впервые за 20 лет / Фото: сайт Кремля

Все то, что вы перечислили, весь этот арсенал – это то, с чем Путин может вернуться от Ким Чен Ына в этот раз, или это потенциально КНДР может предоставлять России?

Это то, что без особых проблем может быть передано России. С высокой долей вероятности.

Со стороны россиян периодически звучат нарекания на качество боеприпасов, которые КНДР предоставляет России. У КНДР нет более качественных и новых, или она просто не дает их России?

Нет, у КНДР есть качественные боеприпасы. Это более новые образцы, произведенные не так давно. А России предоставляют боеприпасы из запасов 70-х годов, которые КНДР хотела бы утилизировать. Конечно, северные корейцы рады продать такие боеприпасы, да еще и за большую цену России.

Северная Корея не будет продавать России качественные ракеты и боеприпасы. Потому что ей самой все это нужно на случай военного столкновения с Южной Кореей.

Конечно, КНДР может полностью запустить свой ВПК на удовлетворение потребностей России, я этого не исключаю. Но самые новые и современные образцы будут все равно оставаться в КНДР. Ким – не идиот, чтобы отдавать все это Путину.

А насколько вероятно такое обострение отношений между КНДР и Южной Кореей, когда северным корейцам станет не до военных поставок России, потому что им самим нужны будут те же боеприпасы?

Военное столкновение Юга и Севера в Корее возможно. Это вероятный сценарий. Но на данный момент в раскладе политических и геополитических сил он не в "красной зоне". Не исключаю, что когда-то военный конфликт произойдет в том или ином варианте, но не сейчас.

На данный момент такая война не в интересах Китая. Поднебесная строит немножко другую схему отношений с Западом и у нее свой интерес в отношении Тайваня. И сейчас заходить в глобальную войну с Западом Китай не заинтересован. А ему это придется делать для спасения Северной Кореи. Ведь за Южную точно впишутся американцы, потому что там находятся американские военные базы. К тому же Южная Корея имеет союзнические отношения с другими западными странами, а также Австралией и Канадой. Южную Корею точно не оставят один на один в войне с Севером.

КНДР предоставляет России боеприпасы из запасов 70-х годов, которые Пхеньян хотел бы утилизировать, отметил Кулик / Фото: сайт Кремля

Следовательно, столкновение Северной и Южной Корей будет означать полноценную глобальную войну. Китай в этом не заинтересован. Соответственно, если вдруг такая идея появится у Ким Чен Ына, у Китая есть рычаги влияния, чтобы этого не допустить. Вплоть до смены политического режима в Северной Корее. По крайней мере, китайцы в 2010 году допускали, что смена режима может произойти. Сейчас они этого не хотят, им лучше лающий Ким, которого можно использовать для эскалации, чтобы пугать японцев и южных корейцев. Но даже те обстрелы южнокорейской территории, которые осуществляет Северная Корея сегодня, очень аккуратные и хирургически точные, чтобы, не дай бог, не было случайных жертв среди южных корейцев. Сейчас они крайне осторожны. То есть они будут действовать так, чтобы напряжение поднять, но в горячую фазу не перевести.

Кто такой Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и до сих пор – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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