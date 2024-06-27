Ким Чен Ын отправит инженерные войска в Украину на помощь Путину: чем это грозит

Прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта, считают аналитики ISW.

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Инженерные войска КНДР якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Уже в июле 2024 года Северная Корея отправит крупномасштабные военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает Южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Отмечается, что инженерные войска КНДР якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке. При этом они должны получать высокую заработную плату.

Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную территорию Украины.

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Будут ли войска КНДР принимать участие в войне

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что страна-агрессор Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

При этом аналитики ISW пока не видит сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине.

Однако прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

Визит Путина в КНДР

18 июня глава страны-оккупанта Владимир Путин приехал с визитом в Северную Корею.

Делегации государств провели полуторачасовые переговоры. После этого состоялась личная встреча диктаторов. Российские СМИ опубликовали главные тезисы первых заявлений Путина и Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын выразил полную поддержку войны России в Украине и заявил о важности "стратегического баланса в мире".

20 июня стало известно, что во время визита в Северную Корею российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

В рамках поездки во Вьетнам Путин заявил, что не может исключать предоставление КНДР высокоточного оружия якобы в ответ на военную помощь стан Запада для Украины. Также диктатор рассматривает возможность изменения ядерной доктрины РФ в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

Путин также рассказывал, что необходимости привлекать живую силу из Северной Кореи нет. Вместе с тем Россия массово набирает наемников со всего мира для непосредственного участия в войне против Украины.

В Белом доме заявили, что страна-агрессор Россия пытается собрать коалицию с другими странами, в частности с КНДР, Ираном, Сирией и, в определенной степени, с Китаем.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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