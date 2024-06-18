Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик раскрыл нюансы взаимоотношений двух диктаторов - главы КНДР Ким Чен Ына и хозяина Кремля Владимира Путина.
По его словам, в последнее время "Ким Чен Ын для Путина – самый близкий друг". На уровне руководства двух стран поддерживаются достаточно интенсивные контакты, в Северная Корея вышла на уровень стратегического партнерства со страной-агрессором Россией.
"Россия в свое время поддерживала введение санкций против КНДР, а также способствовала режиму ограничений и эмбарго, а сейчас она вместе с Китаем вооружает КНДР и предоставляет ей высокие технологии, уничтожая таким образом режим ограничений, который был установлен Совбезом ООН", - сказал Кулик в интервью Главреду.
По словам эксперта, сейчас Северная Корея наращивает свой потенциал, и россияне передают ей технологии, прежде всего, космические.
"Кроме того, КНДР заинтересована в разработке атомной субмарины, которая могла бы нести ядерное вооружение, и вполне возможно, над ней уже работают на верфях Северной Кореи или России. Плюс речь идет об определенных видах вооружения: РЭБ, беспилотниках, тяжелой технике, в которой заинтересована КНДР.Это все Россия готова передавать КНДР в обмен на боеприпасы", - объяснил Кулик.
Он напомнил, что российская оккупационная армия уже использует в войне против Украины северокорейские боеприпасы и ракеты.
"Объемы поставок колеблются и часто определяются переговорами: начинается подготовка к переговорам – начинаются и поставки боеприпасов России, возникают определенные вопросы во взаимоотношениях – поставки уменьшаются. Это видно по количеству вагонов, которые переходят через Хасан на границе Северной Кореи и России", - отметил он.
Кроме того, Кулик считает, что России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.
"Также следует отметить, что у Кима есть специфика: он считает, что личные встречи и контакты являются признаком его силы. Поэтому визит Путина в КНДР – это история на десять лет: будет 10 лет максимальной пропаганды, которая будет подавать отношения с РФ как альянс, как ось, как союзнические отношения, как в советском фильме о мушкетерах – "галантерейщик и кардинал". Хотя на самом деле никаких союзнических обязательств у России перед Северной Кореей давно нет", - добавил эксперт.
Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
Путин собрался с визитом в КНДР
Владимир Путин посетит Северную Корею для переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном. Официальный визит состоится 18 июня.
До отлета в КНДР российский диктатор буквально на час заглянет в Якутск, где не бывал уже 10 лет.
В последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад - вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера.
Поездка Путина станет ответом на визит Кима на Дальний Восток России в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер назвал отношения своей страны с Россией своим главным приоритетом и пообещал поддержать "священную борьбу" Москвы против Украины.
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