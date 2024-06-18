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Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

Анна Ярославская
18 июня 2024, 10:56
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России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.
Ким Чен Ын, Путин
18 июня Путин посетит Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик раскрыл нюансы взаимоотношений двух диктаторов - главы КНДР Ким Чен Ына и хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, в последнее время "Ким Чен Ын для Путина – самый близкий друг". На уровне руководства двух стран поддерживаются достаточно интенсивные контакты, в Северная Корея вышла на уровень стратегического партнерства со страной-агрессором Россией.

"Россия в свое время поддерживала введение санкций против КНДР, а также способствовала режиму ограничений и эмбарго, а сейчас она вместе с Китаем вооружает КНДР и предоставляет ей высокие технологии, уничтожая таким образом режим ограничений, который был установлен Совбезом ООН", - сказал Кулик в интервью Главреду.

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По словам эксперта, сейчас Северная Корея наращивает свой потенциал, и россияне передают ей технологии, прежде всего, космические.

"Кроме того, КНДР заинтересована в разработке атомной субмарины, которая могла бы нести ядерное вооружение, и вполне возможно, над ней уже работают на верфях Северной Кореи или России. Плюс речь идет об определенных видах вооружения: РЭБ, беспилотниках, тяжелой технике, в которой заинтересована КНДР.Это все Россия готова передавать КНДР в обмен на боеприпасы", - объяснил Кулик.

Он напомнил, что российская оккупационная армия уже использует в войне против Украины северокорейские боеприпасы и ракеты.

"Объемы поставок колеблются и часто определяются переговорами: начинается подготовка к переговорам – начинаются и поставки боеприпасов России, возникают определенные вопросы во взаимоотношениях – поставки уменьшаются. Это видно по количеству вагонов, которые переходят через Хасан на границе Северной Кореи и России", - отметил он.

Кроме того, Кулик считает, что России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

"Также следует отметить, что у Кима есть специфика: он считает, что личные встречи и контакты являются признаком его силы. Поэтому визит Путина в КНДР – это история на десять лет: будет 10 лет максимальной пропаганды, которая будет подавать отношения с РФ как альянс, как ось, как союзнические отношения, как в советском фильме о мушкетерах – "галантерейщик и кардинал". Хотя на самом деле никаких союзнических обязательств у России перед Северной Кореей давно нет", - добавил эксперт.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Путин собрался с визитом в КНДР

Владимир Путин посетит Северную Корею для переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном. Официальный визит состоится 18 июня.

До отлета в КНДР российский диктатор буквально на час заглянет в Якутск, где не бывал уже 10 лет.

В последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад - вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера.

Поездка Путина станет ответом на визит Кима на Дальний Восток России в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер назвал отношения своей страны с Россией своим главным приоритетом и пообещал поддержать "священную борьбу" Москвы против Украины.

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