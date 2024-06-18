Зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и причем тут Украина: ответ эксперта

России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

https://glavred.info/world/zachem-putin-edet-k-kim-chen-ynu-i-prichem-tut-ukraina-otvet-eksperta-10573850.html Ссылка скопирована

18 июня Путин посетит Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик раскрыл нюансы взаимоотношений двух диктаторов - главы КНДР Ким Чен Ына и хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, в последнее время "Ким Чен Ын для Путина – самый близкий друг". На уровне руководства двух стран поддерживаются достаточно интенсивные контакты, в Северная Корея вышла на уровень стратегического партнерства со страной-агрессором Россией.

"Россия в свое время поддерживала введение санкций против КНДР, а также способствовала режиму ограничений и эмбарго, а сейчас она вместе с Китаем вооружает КНДР и предоставляет ей высокие технологии, уничтожая таким образом режим ограничений, который был установлен Совбезом ООН", - сказал Кулик в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, сейчас Северная Корея наращивает свой потенциал, и россияне передают ей технологии, прежде всего, космические.

"Кроме того, КНДР заинтересована в разработке атомной субмарины, которая могла бы нести ядерное вооружение, и вполне возможно, над ней уже работают на верфях Северной Кореи или России. Плюс речь идет об определенных видах вооружения: РЭБ, беспилотниках, тяжелой технике, в которой заинтересована КНДР.Это все Россия готова передавать КНДР в обмен на боеприпасы", - объяснил Кулик.

Он напомнил, что российская оккупационная армия уже использует в войне против Украины северокорейские боеприпасы и ракеты.

"Объемы поставок колеблются и часто определяются переговорами: начинается подготовка к переговорам – начинаются и поставки боеприпасов России, возникают определенные вопросы во взаимоотношениях – поставки уменьшаются. Это видно по количеству вагонов, которые переходят через Хасан на границе Северной Кореи и России", - отметил он.

Кроме того, Кулик считает, что России выгодно использовать Северную Корею для разыгрывания сценариев обострения противостояния на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

"Также следует отметить, что у Кима есть специфика: он считает, что личные встречи и контакты являются признаком его силы. Поэтому визит Путина в КНДР – это история на десять лет: будет 10 лет максимальной пропаганды, которая будет подавать отношения с РФ как альянс, как ось, как союзнические отношения, как в советском фильме о мушкетерах – "галантерейщик и кардинал". Хотя на самом деле никаких союзнических обязательств у России перед Северной Кореей давно нет", - добавил эксперт.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Путин собрался с визитом в КНДР

Владимир Путин посетит Северную Корею для переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном. Официальный визит состоится 18 июня.

До отлета в КНДР российский диктатор буквально на час заглянет в Якутск, где не бывал уже 10 лет.

В последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад - вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда КНДР руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера.

Поездка Путина станет ответом на визит Кима на Дальний Восток России в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер назвал отношения своей страны с Россией своим главным приоритетом и пообещал поддержать "священную борьбу" Москвы против Украины.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред