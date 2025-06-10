"Особенно больно за детей": как знаменитости прятались во время обстрела Киева

Вы узнаете:
- Россия обстреляла украинские города
- Что сказали украинские знаменитости
В ночь на 10 июня в Киеве и Одессе прогремели мощные взрывы. Страна-террорист Россия запустила по мирным украинским городам 7 ракет и 315 дронов, есть жертвы.
Украинские знаменитости показали, как они провели эту страшную ночь в укрытиях и высказались об очередной атаке.
Надя Дорофеева
Певица в своих соцсетях показала последствия удара по столице, а также поделилась, как она себя чувствует.
"Ночь в укрытии. Дети испуганы. Голова раскалывается. Дышать на улице невозможно. Очень страшная ночь. Ненавижу", - написала Дорофеева.
Кристина Решетник
Жена Григория Решетника, судя по видео, в начале атаки была в коридоре у себя дома, также за кадрами слышны громкие звуки взрывов.
"Каждую ночь одно и то же, я уже старалась не выставлять ничего, потому что зачем - и так все знают, что происходит, потому что живут в этом же, но когда эти дурачатся, потому что у них ничего не удается - то молчать не стоит. Оптимизм никуда не делся – потому что только так есть шанс не сойти с ума от всего, что происходит у нас и в мире. Как вы?" - отметила Кристина.
Также Решетник опубликовала снимок, на котором ее сын спал в машине в подземном паркинге.
Григорий Решетник
Ведущий поделился, как он вместе с женой и тремя сыновьями спускались в укрытие. Знаменитость подчеркнул, что в Киеве очень сложно жить, но отметил, что россиянам никогда не удастся взять столицу.
"Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганные глаза ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно – пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их. Ведь, как бы сложно нам ни было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков – они будут гордиться нами, живя в мирное время!" - написал Григорий.
Евгений Янович
Ведущий рассказал, как крепко держатся жители дома, в котором он живет, даже после страшных взрывов.
"В подъезде живо работают оба лифта. Вниз едут пустые, а вверх забитые и сонные. На улице поют птички. В чатах поток сообщений "как громко" сменился на поток фотографий задымленных районов, куда это "громко" долетело. Сосед, прощаясь сказал: "Спокойной ночи! Ой, ну, точнее, ты понял!". Я, как ни странно, понял. Если кто-то сегодня будет раздражен, или немного рассеян, вспомните, что очень вероятно, в этом виновата одна недострана, а не конкретный человек, проведший всю ночь без сна", - написал Женя.
Даша Квиткова
Известная блогер провела ночь вместе со своим сыном в укрытии, а также призвала украинцев беречь себя.
Анна Тринчер
Певица показала, как она приводила себя в чувства после страшной ночи.
"Абсолютно ужасная ночь... Как вы", - спросила Тринчер.
Смотрите видео, как Анна Тринчер провела утро после атаки:
Также Jerry Heil спросила в поклонников, как они, а Маша Ефросинина опубликовала видео атаки на Киев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.
А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.
Вас может заинтересовать:
- "Я невероятно горжусь": Мурат Налчаджиоглу показал дочь, которую трудно узнать
- "У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым
- Сколько стоит сумка Елены Зеленской - первая леди покорила образом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред