"Особенно больно за детей": как знаменитости прятались во время обстрела Киева

Знаменитости не смогли промолчать после страшной ночи.

https://glavred.info/starnews/osobenno-bolno-za-detey-kak-znamenitosti-pryatalis-vo-vremya-obstrela-kieva-10672115.html Ссылка скопирована

Массированная атака 10 июня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник, t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

Россия обстреляла украинские города

Что сказали украинские знаменитости

В ночь на 10 июня в Киеве и Одессе прогремели мощные взрывы. Страна-террорист Россия запустила по мирным украинским городам 7 ракет и 315 дронов, есть жертвы.

Украинские знаменитости показали, как они провели эту страшную ночь в укрытиях и высказались об очередной атаке.

видео дня

Надя Дорофеева

Певица в своих соцсетях показала последствия удара по столице, а также поделилась, как она себя чувствует.

"Ночь в укрытии. Дети испуганы. Голова раскалывается. Дышать на улице невозможно. Очень страшная ночь. Ненавижу", - написала Дорофеева.

Надя Дорофеева об атаке на Киев / фото: скрин t.me, Надя Дорофеева

Кристина Решетник

Жена Григория Решетника, судя по видео, в начале атаки была в коридоре у себя дома, также за кадрами слышны громкие звуки взрывов.

"Каждую ночь одно и то же, я уже старалась не выставлять ничего, потому что зачем - и так все знают, что происходит, потому что живут в этом же, но когда эти дурачатся, потому что у них ничего не удается - то молчать не стоит. Оптимизм никуда не делся – потому что только так есть шанс не сойти с ума от всего, что происходит у нас и в мире. Как вы?" - отметила Кристина.

Также Решетник опубликовала снимок, на котором ее сын спал в машине в подземном паркинге.

Сын Решетников в укрытии / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Григорий Решетник

Ведущий поделился, как он вместе с женой и тремя сыновьями спускались в укрытие. Знаменитость подчеркнул, что в Киеве очень сложно жить, но отметил, что россиянам никогда не удастся взять столицу.

"Особенно больно за детей, которые каждую ночь вскакивают и испуганные глаза ищут помощи, защиты в твоих глазах. Ты же можешь действовать только интуитивно – пытаешься обуздать себя, свое эмоциональное состояние и успокоить, уберечь их. Ведь, как бы сложно нам ни было, мы пройдем этот путь ради будущего наших детей, внуков и потомков – они будут гордиться нами, живя в мирное время!" - написал Григорий.

Евгений Янович

Ведущий рассказал, как крепко держатся жители дома, в котором он живет, даже после страшных взрывов.

"В подъезде живо работают оба лифта. Вниз едут пустые, а вверх забитые и сонные. На улице поют птички. В чатах поток сообщений "как громко" сменился на поток фотографий задымленных районов, куда это "громко" долетело. Сосед, прощаясь сказал: "Спокойной ночи! Ой, ну, точнее, ты понял!". Я, как ни странно, понял. Если кто-то сегодня будет раздражен, или немного рассеян, вспомните, что очень вероятно, в этом виновата одна недострана, а не конкретный человек, проведший всю ночь без сна", - написал Женя.

Женя Янович об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Женя Янович

Даша Квиткова

Известная блогер провела ночь вместе со своим сыном в укрытии, а также призвала украинцев беречь себя.

Даша Квиткова об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Анна Тринчер

Певица показала, как она приводила себя в чувства после страшной ночи.

"Абсолютно ужасная ночь... Как вы", - спросила Тринчер.

Смотрите видео, как Анна Тринчер провела утро после атаки:

Как Анна Тринчер пережила атаку на Киев / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Также Jerry Heil спросила в поклонников, как они, а Маша Ефросинина опубликовала видео атаки на Киев.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред