КНДР в июле отправит войска в Украину: в ISW раскрыли, сколько Путин заплатит за это

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Северная Корея уже в июле планирует отправить свои инженерные войска на временно оккупированную территории Украины, в частности для "восстановительных работ" в Донецкой области.

В ежедневном отчете американского Института изучения войны, аналитики ссылаются на сообщения в южнокорейских СМИ. Телеканал Chosun подсчитал, что КНДР ежегодно будет получать от России до 115 миллионов долларов, если отправит в Украину три-четыре инженерные бригады, которых в стране около десяти.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что США будут "следить" за этим развитием событий, и предположил, что Северная Корея должна "поставить под сомнение" свое решение отправить свои силы в качестве "пушечного мяса" в незаконных действиях России.

Эксперты ISW пока не видят сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военные будут участвовать в войне против Украины, однако северокорейская инженерная может высвободить часть российского личного состава для проведения операций вдоль линии фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.