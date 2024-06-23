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Россия разозлила Запад: какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР

Юлия Закрепа
23 июня 2024, 10:58
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Новое соглашение стало самой прочной связью между Москвой и Пхеньяном со времен окончания Холодной войны.
Россия разозлила Запад: какие угрозы после подписания соглашения Путина с КНДР
Россия заключила пакт с КНДР / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

Недавно страна-агрессор Россия и КНДР подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Это вызывает беспокойство у партнеров, особенно у Вашингтона и Сеула.

Российский диктатор Владимир Путин назвал потенциальные поставки оружия ответом на то, что союзники по НАТО предоставят Украине оружие большей дальности. Он прямо заявил, что Москве нечего терять и готова идти "до конца" для достижения своих целей в Украине, передает издание AP News.

Новое соглашение стало самой прочной связью между Москвой и Пхеньяном со времен окончания Холодной войны.

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"Вопрос для западных политиков сейчас заключается в том, становится ли Путин сравнительно безрассудным. Его речь в Северной Корее, где он осуждал Соединенные Штаты как "всемирную неоколониалистическую диктатуру", может заставить вас так думать", - отметил Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

В ответ на пакт КНДР и России, Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность отправки оружия в Украину. Ранее Сеул поставлял нашему государству только гуманитарную помощь. В то же время Путин решительно предостерег Южную Корею от предоставления летального оружия, заявив, что это было бы "очень большой ошибкой".

КНДР поставляет России оружие

В ответ на разрешение некоторых западных стран бить по территории России их оружием, Путин заявил, что может предоставить другим странам оружие дальнего радиуса действия для поражения целей Запада. В частности, он открыто угрожал предоставить вооружение КНДР.

Сью Ми Терри, старший научный сотрудник по изучению Кореи в Совете по международным отношениям, предупредила, что Москва может поделиться технологиями оружия с Пхеньяном, чтобы помочь стране улучшить свой потенциал баллистических ракет. Есть основания полагать, что Россия уже это делает.

"Это вызывает глубокое беспокойство, поскольку технологии, используемые для космических запусков и межконтинентальных баллистических ракет, значительно совпадают. Россия также может предоставить Северной Корее критически важную помощь в сферах, где ее потенциал еще только зарождается, например, в баллистических ракетах подводных лодок", - говорит Терри.

Вероятно, Россия будет скрывать поставки оружия Северной Корее, чтобы избежать обвинений в обходе санкций.

Путин в КНДР - что следует знать

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как считают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

Напомним, что Белый дом прокомментировал визит Путина в КНДР. Россия не сможет противостоять всему демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины, считает Майкл Карпентер.

Лидеры стран удивили заявлениями относительно войны в Украине после того, как Путина посетил КНДР. Глава Кремля объявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.

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