Какие объекты США разрешили Украине поражать из своего оружия в России: в ISW объяснили

Если Россия будет атаковать со своей территории Украину, тогда Вооруженным силам разрешается нанести ответный удар из американского оружия.

https://glavred.info/ukraine/yaki-ob-yekti-ssha-dozvolili-ukrajini-vrazhati-zi-svoyeji-zbroji-po-rosiji-v-isw-poyasnili-10575140.html Ссылка скопирована

Куда США разрешили бить по РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Соединенные Штаты разрешили Силам обороны атаковать на территории России лишь те подразделения и объекты, которые готовятся нанести удар по территории Украины или позициям ВСУ, или уже атакуют их.

В отчете ISW отмечается, что США все еще запрещают Вооруженным силам наносить удары по легитимным военным целям на территории РФ, расположенным в зоне досягаемости американских зенитных ракетных комплексов HIMARS.

В отчете сослались на недавние сообщения Associated Press и Washington Post, в которых отмечается, что Пентагон все еще запрещает ВСУ атаковать российские военные объекты, которые не совершают активных нападений на Украину и не готовятся к нападению на ее территорию или войска.

видео дня

Однако, в отчете также напомнили заявление представителя Пентагона Чарли Дитца о том, что США позволяют Украине стрелять из предоставленных реактивных систем залпового огня HIMARS по территории России, где российские войска атакуют Украину, и что правила применения предоставленного США оружия на российской территории "не касаются географии или определенного радиуса действия". 17 июня советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан аналогично заявил, что "дело не в географии....".

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Аналитики ISW объяснили заявления американских чиновников. Речь идет о ситуации, что если Россия атакует или намерена атаковать со своей территории Украину, Вооруженным силам разрешается нанести ответный удар из американского оружия только по подразделениям, атакующим ее из-за рубежа.

"Эти заявления указывают на то, что США позволят Силам обороны наносить удары по российским военным объектам только в том случае, если российские объекты сначала продемонстрируют, что они участвуют в активных боевых действиях или готовятся к боевым действиям, которые неизбежно состоятся. Ограничения США заставляют украинское руководство тщательно определять, соответствует ли та или иная цель вышеупомянутым требованиям, прежде чем давать разрешение на тактические огневые миссии", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны отметили, что политика США по-прежнему оберегает большую часть российского безопасного пространства от атак, поскольку запрещает украинской армии запускать баллистические ракеты ATACMS по любым военным целям на территории России. При этом в ISW уточнили, что ни одна из крупных российских военных авиабаз не расположена в зоне досягаемости снарядов GMLRS (60-92 км), но многие из них находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS (до 300 км).

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что дроны СБУ устроили "хлопок" на НПЗ в Тамбовской области и республике Адыгея. На пораженных объектах перерабатывали, а также хранили сырье и готовую продукцию. Продукция, в свою очередь, шла на нужды российских оккупантов.

В Крыму мощный "хлопок", вероятно, был прилет по военному объекту. Местные жители сообщают, что, вероятно, был прилет по военному объекту возле села Наумовка Сакского района. Также сразу перекрыли движение по Керченскому мосту.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред