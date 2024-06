Какие объекты США разрешили Украине поражать из своего оружия в России: в ISW объяснили

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Соединенные Штаты разрешили Силам обороны атаковать на территории России лишь те подразделения и объекты, которые готовятся нанести удар по территории Украины или позициям ВСУ, или уже атакуют их.

В отчете ISW отмечается, что США все еще запрещают Вооруженным силам наносить удары по легитимным военным целям на территории РФ, расположенным в зоне досягаемости американских зенитных ракетных комплексов HIMARS.

В отчете сослались на недавние сообщения Associated Press и Washington Post, в которых отмечается, что Пентагон все еще запрещает ВСУ атаковать российские военные объекты, которые не совершают активных нападений на Украину и не готовятся к нападению на ее территорию или войска.

Однако, в отчете также напомнили заявление представителя Пентагона Чарли Дитца о том, что США позволяют Украине стрелять из предоставленных реактивных систем залпового огня HIMARS по территории России, где российские войска атакуют Украину, и что правила применения предоставленного США оружия на российской территории "не касаются географии или определенного радиуса действия". 17 июня советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан аналогично заявил, что "дело не в географии....".

Аналитики ISW объяснили заявления американских чиновников. Речь идет о ситуации, что если Россия атакует или намерена атаковать со своей территории Украину, Вооруженным силам разрешается нанести ответный удар из американского оружия только по подразделениям, атакующим ее из-за рубежа.

В Институте изучения войны отметили, что политика США по-прежнему оберегает большую часть российского безопасного пространства от атак, поскольку запрещает украинской армии запускать баллистические ракеты ATACMS по любым военным целям на территории России. При этом в ISW уточнили, что ни одна из крупных российских военных авиабаз не расположена в зоне досягаемости снарядов GMLRS (60-92 км), но многие из них находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS (до 300 км).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.