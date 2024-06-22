РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

Российские оккупанты ежедневно сбрасывают около сотни управляемых авиабомб (УАБ) на позиции украинских войск и на прифронтовые города и села, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
"Кремль продолжает масштабный террор против украинцев. Враг меняет тактику нанесения ударов, комбинированно применяет различные средства поражения - все для того, чтобы нанести нам наибольшие жертвы и ущерб. Ежедневно около сотни управляемых авиационных бомб сбрасывают российские террористы на позиции наших войск и на прифронтовые города и села", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
По данным представителя Минобороны, чаще всего российские террористы используют я УАБы весом 250-500 кг. Он пояснил, что на сегодня массовое применение УАБов - один из основных инструментов российского террора.
Главная цель оккупантов РФ
По словам Гаврилюка, командование росармии понимает, что постепенное укрепление огневой мощи Сил обороны Украины благодаря поступлению вооружения и военной техники от партнеров, прибытие вскоре первых самолетов F-16, что усилит украинскую ПВО, уменьшает шансы РФ на успехи на поле боя.
Поэтому, как подчеркнул первый замминистра обороны, агрессор сейчас пытается наращивать интенсивность боевых действий, чтобы продавить линию фронта и максимального истощить украинские войска.
"Чтобы уменьшить высокую активность вражеской авиации и защитить наши позиции, города и села нам нужны дополнительные системы ПВО и самолеты. Это позволило бы нам отогнать вражескую авиацию дальше от наших территорий. И, соответственно, у россиян не было бы возможностей такого активного применения УАБов и ракет, в частности на Харьковщине, Донетчине и других участках", - добавил Гаврилюк.
Кто такой Иван Гаврилюк?
Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины.
Ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Также известно, что с апреля по август 2022 он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.
На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюк был назначен 17 мая 2024 года.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.
Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.
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