УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

Алексей Тесля
22 июня 2024, 18:43
71
Враг меняет тактику нанесения ударов, ежедневно сбрасывая около сотни КАБов, подчеркнул Иван Гаврилюк.
ВСУ, фронт, война,
В Минобороны рассказали об отражении атак РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Российские оккупанты ежедневно сбрасывают около сотни управляемых авиабомб (УАБ) на позиции украинских войск и на прифронтовые города и села, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Кремль продолжает масштабный террор против украинцев. Враг меняет тактику нанесения ударов, комбинированно применяет различные средства поражения - все для того, чтобы нанести нам наибольшие жертвы и ущерб. Ежедневно около сотни управляемых авиационных бомб сбрасывают российские террористы на позиции наших войск и на прифронтовые города и села", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным представителя Минобороны, чаще всего российские террористы используют я УАБы весом 250-500 кг. Он пояснил, что на сегодня массовое применение УАБов - один из основных инструментов российского террора.

видео дня

Главная цель оккупантов РФ

По словам Гаврилюка, командование росармии понимает, что постепенное укрепление огневой мощи Сил обороны Украины благодаря поступлению вооружения и военной техники от партнеров, прибытие вскоре первых самолетов F-16, что усилит украинскую ПВО, уменьшает шансы РФ на успехи на поле боя.

Поэтому, как подчеркнул первый замминистра обороны, агрессор сейчас пытается наращивать интенсивность боевых действий, чтобы продавить линию фронта и максимального истощить украинские войска.

"Чтобы уменьшить высокую активность вражеской авиации и защитить наши позиции, города и села нам нужны дополнительные системы ПВО и самолеты. Это позволило бы нам отогнать вражескую авиацию дальше от наших территорий. И, соответственно, у россиян не было бы возможностей такого активного применения УАБов и ракет, в частности на Харьковщине, Донетчине и других участках", - добавил Гаврилюк.

Кто такой Иван Гаврилюк?

Иван Гаврилюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины.

Ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что с апреля по август 2022 он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюк был назначен 17 мая 2024 года.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Гаврилюк Минобороны Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Дальше будет": в ГУР пообещали новые "эпичные" взрывы и пожары на объектах в России

"Дальше будет": в ГУР пообещали новые "эпичные" взрывы и пожары на объектах в России

19:28 Украина
РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

18:43 Украина
Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

17:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 8207

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 7183

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 5114

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке 4514

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке

Последние новости

19:28

"Дальше будет": в ГУР пообещали новые "эпичные" взрывы и пожары на объектах в России

19:07

Святая Троица 2024: что можно и нельзя делать 23 июня

18:43

РФ пытается продавить линию фронта: генерал ВСУ назвал главную цель россиян

18:31

"Ситуация может меняться каждый день": Минэнерго удивило заявлением об отключении света

17:49

Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по ХарьковуВидео

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
17:49

"Шавка громко лает": у России нет шансов в войне с НАТО – экс-глава МИДВидео

17:29

РФ начала бить по крупным солнечным электростанциям: повреждено 9 ГВт мощностей

17:17

Илон Маск тайно стал отцом в 12-й раз

16:56

Мощные взрывы в Белгородской области: в Сети сообщили об ударе по системе ПВО РФ

Реклама
16:32

Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за годВидео

16:28

В Мариуполе мощные "прилеты" по базированию врага: поражена техника и ПВО

16:23

Ударных групп нет: ВСУ начинают зачистку на Харьковщине - Братчук

15:43

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:35

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие, очень много раненыхФотоВидео

15:31

"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

15:21

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

Реклама
13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

Реклама
08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять