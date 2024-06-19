УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

Юлия Закрепа
19 июня 2024, 15:22
529
Сейчас возникают претензии к странам Запада из-за задержки передачи F-16, однако причина в другом.
Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей
Почему Украина не может получить F-16 / коллаж: Главред, фото: United States Air Force

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Украина не имеет инфраструктурных объектов, которые бы могли принять F-16.

"Относительно задержки передачи F-16, здесь вопрос не только к Западу. Вопрос в готовности инфраструктуры, которая бы принимала самолеты. Речь идет об украинских аэродромах, которые, к сожалению, на третьем году полномасштабной войны, не все оборудованы укрытиями, которые сделали бы невозможным поражение F-16 даже дронами БПЛА. Почему-то миллионы денег выделяются на строительство дорог даже прифронтовых районах, где расстояние до линии боевого соприкосновения 7 км. Зато украинские аэродромы до сих пор не оснащены системами. Поэтому у Запада возник вопрос: "А куда же вам передавать F-16, если они на следующий день могут быть поражены крылатыми, баллистическими ракетами или беспилотниками?", - отметил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

Второй вопрос в том, готовы ли украинские аэродромы, а именно взлетно-посадочные полосы, принять F-16, говорит он: "Украинские взлетно-посадочные полосы - это бетонные плиты, а F-16 - чувствительные. Соответственно, и здесь возникают проблемы. Опять же, на строительство дорог есть деньги, а решить вопрос наличия инфраструктуры, которая бы могла удовлетворить тактико-технические характеристики F16, мы не можем".

видео дня

Сейчас есть претензии к странам Запада из-за задержки передачи F-16. Однако, не случайно встал вопрос, что часть F-16 будет базироваться в странах НАТО.

"Страны Запада готовы передать нам достаточное количество самолетов. Но у нас нет пилотов и инфраструктурных объектов, которые бы могли принять эти F-16. Это не проблема Запада. Запад очередного протянул руку помощи, сказал: "Мы готовы уже и на то, что часть самолетов будет базироваться на территории стран НАТО". Хотя до этого они были категорически против. По их мнению это означало бы, что эти страны являются стороной и участниками войны в Украине. Соответственно, места базирования F-16 являются законными целями для российских средств поражения уже на территории страны НАТО. Об этом надо говорить. К сожалению, нам подают только искаженную информацию о задержке передачи F-16", - резюмировал он.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Украина и Дания обсудили ряд вопросов относительно переговоров по вступлению государства в Европейский Союз, сказал президент.

Константин Криволап раскрыл оптимистичные сроки, когда ВСУ смогут атаковать РФ с F-16. Украинские пилоты могут подтянуть английский, пилотирование и переход с миль на километры можно потренировать на симуляторе. Однако нужна выработка конкретных навыков и ощущений.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ F-16
Реклама

Главное за день

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

17:04 Украина
Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

16:30 Аналитика
Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:22 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость 10635

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения 7188

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Многие с ним спали: блогер слил разгульную жизнь мужа Алсу 3017

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине 2547

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Последние новости

17:04

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

16:56

Главе ЦПК Шабунину готовят подозрение за неявку на военную службу - СМИ

16:50

Тяжелобольная Шеннен Доэрти подала в суд на экс-мужа-изменника

16:44

Russian edition: украинский певец планирует выступление с россиянами-путинистами

16:30

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
16:26

Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпеВидео

16:14

Почему нельзя считать деньги 20 июня: важные приметы в этот день

16:13

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

16:10

Одноразовый станет как новый: как заточить станок

Реклама
16:06

Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяекВидео

15:58

Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной - СМИ

15:56

Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

15:22

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:11

Телеканал ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры"Видео

14:39

Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

14:38

Новый договор Путина и Ким Чен Ына: о какой взаимопомощи договорились диктаторы

14:16

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

13:39

В сети раскрыли самый большой секрет Волочковой

13:37

Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле: удивятся даже опытные хозяйкиВидео

13:30

Отправка войск Эстонии в Украину: посол сделала неожиданное заявление

Реклама
13:17

Палец в рот не клади: 5 самых вспыльчивых знаков зодиака

13:05

В Украине улетят вверх цены хлеб: эксперт рассказала, что произошло

12:57

Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express

12:44

"Еще одна девочка": молодуха путиниста Петросяна объявила о пополнении в их семье

12:18

"РФ может дойти до Днепра": комбат Третьей штурмовой предупредил о рисках для Харькова

12:15

Трюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – ОгрызкоВидео

12:14

Что будет у украинцев со светом осенью и зимой-2024: в Минэнерго дали прогноз

12:02

Враг атаковал энергетический объект в Украине: изменятся ли графики отключений

11:47

Тина Кароль показала 15-летнего сына-красавца и разоткровенничалась с фанатами

11:45

Для чего на самом деле Путин приехал к Ким Чен Ыну: в ISW раскрыли цель

11:24

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

11:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомненияВидео

11:15

Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен УкраинеВидео

10:57

В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

10:57

В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяцВидео

10:52

Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Собакам - плохое настроение, Крысам - разочарование

10:29

"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

10:26

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня

10:21

Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье

Реклама
10:21

"Какая конфетка": Лилия Ребрик удивила модным образом младшей дочери на мероприятии

10:19

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

09:58

В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

09:47

Как распознать просроченное яйцо: стопроцентный трюк со стаканом

09:24

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:23

Гороскоп на завтра 20 июня: Девам - большие потери, Водолеям - улыбнется фортуна

09:00

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

08:38

Как избавиться от червей в черешне за 20 минут - вылезут все

08:37

Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

08:32

ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять