Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

Сейчас возникают претензии к странам Запада из-за задержки передачи F-16, однако причина в другом.

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Почему Украина не может получить F-16 / коллаж: Главред, фото: United States Air Force

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Украина не имеет инфраструктурных объектов, которые бы могли принять F-16.

"Относительно задержки передачи F-16, здесь вопрос не только к Западу. Вопрос в готовности инфраструктуры, которая бы принимала самолеты. Речь идет об украинских аэродромах, которые, к сожалению, на третьем году полномасштабной войны, не все оборудованы укрытиями, которые сделали бы невозможным поражение F-16 даже дронами БПЛА. Почему-то миллионы денег выделяются на строительство дорог даже прифронтовых районах, где расстояние до линии боевого соприкосновения 7 км. Зато украинские аэродромы до сих пор не оснащены системами. Поэтому у Запада возник вопрос: "А куда же вам передавать F-16, если они на следующий день могут быть поражены крылатыми, баллистическими ракетами или беспилотниками?", - отметил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

Второй вопрос в том, готовы ли украинские аэродромы, а именно взлетно-посадочные полосы, принять F-16, говорит он: "Украинские взлетно-посадочные полосы - это бетонные плиты, а F-16 - чувствительные. Соответственно, и здесь возникают проблемы. Опять же, на строительство дорог есть деньги, а решить вопрос наличия инфраструктуры, которая бы могла удовлетворить тактико-технические характеристики F16, мы не можем".

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Сейчас есть претензии к странам Запада из-за задержки передачи F-16. Однако, не случайно встал вопрос, что часть F-16 будет базироваться в странах НАТО.

"Страны Запада готовы передать нам достаточное количество самолетов. Но у нас нет пилотов и инфраструктурных объектов, которые бы могли принять эти F-16. Это не проблема Запада. Запад очередного протянул руку помощи, сказал: "Мы готовы уже и на то, что часть самолетов будет базироваться на территории стран НАТО". Хотя до этого они были категорически против. По их мнению это означало бы, что эти страны являются стороной и участниками войны в Украине. Соответственно, места базирования F-16 являются законными целями для российских средств поражения уже на территории страны НАТО. Об этом надо говорить. К сожалению, нам подают только искаженную информацию о задержке передачи F-16", - резюмировал он.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Украина и Дания обсудили ряд вопросов относительно переговоров по вступлению государства в Европейский Союз, сказал президент.

Константин Криволап раскрыл оптимистичные сроки, когда ВСУ смогут атаковать РФ с F-16. Украинские пилоты могут подтянуть английский, пилотирование и переход с миль на километры можно потренировать на симуляторе. Однако нужна выработка конкретных навыков и ощущений.

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