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Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей

Руслана Заклинская
17 июня 2024, 14:41
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Успех на фронте зависит от количества самолетов, типа ракет и их дальности, которые передадут партнеры, отметил Илья Евлаш.
Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей
Евлаш разъяснил ожидания от новых самолетов / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Не стоит ожидать быстрого эффекта от истребителей F-16, которые Украине должны передать партнеры. Самолеты усилят украинскую ПВО и будут бить по врагу. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты", - подчеркнул он.

Евлаш отметил, что Украина будет постепенно получать F-16. Для эффективного выполнения задач требуется значительное количество таких самолетов.

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"Все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину", - добавил спикер.

По его словам, F-16 будут использоваться преимущественно для усиления противовоздушной обороны, отражения воздушных атак и борьбы с малоразмерными целями. Также самолетами будут наносить удары на линии соприкосновения и по временно оккупированным территориям, где сосредоточены большие силы врага.

"Конечно, самолеты это достаточно мощная составляющая, а в условиях широкого ведения боевых действий необходимо понимать, что это многокомпонентная составляющая, которая также предусматривает применение сухопутного компонента. Эффективные и слаженные действия приведут к успеху", - отметил Евлаш.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что успех зависит от количества самолетов и вооружения, которое будет поставлено вместе с ними - типа ракет и их дальности.

Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей
Что известно об истребителях F-16 / Инфографика: Главред

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Передача Украине истребителей F-16 - последние новости по теме

Как сообщал Главред, коалиция истребителей, в которую входят страны Запада во главе с США, планирует отправить самолеты F-16 в Украину уже этим летом, заявил министр обороны США Лойд Остин.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16 будут хранить на иностранных базах для их защиты от российских атак. Это позволит иметь резерв для замены неисправных самолетов и проведения регламентных работ.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Украина получит первые истребители F-16 летом этого года, решение об их использовании будут принимать украинские военные. Сначала поступят датские самолеты F-16, а затем нидерландские.

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