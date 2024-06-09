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Охота на самолеты РФ: бригадный генерал назвал главную задачу для F-16 ВСУ

Алексей Тесля
9 июня 2024, 20:06
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Не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею, говорит Сергей Голубцов.
Украина, F-16
В ВСУ назвали приоритетную задачу для F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов прокомментировал ситуацию вокруг передачи Украине самолетов F-16.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею.

"Мы прекрасно понимаем, что одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием и средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения", - уверен украинский военачальник.

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Он пояснил, что также в комплексе предусматривается использование систем ПВО Patriot.

"Если это все в комплексе использовать, осведомленность летчика в воздухе о наземной и воздушной обстановке благодаря Link 16 [военная сеть обмена информацией фактически в режиме реального времени], благодаря обмену информацией между наземными и воздушными пунктами, я думаю, нам удастся, по- первых, отогнать подальше от линии боевого столкновения те самолеты, которые сбрасывают КАБы. Это может быть. Они подходят слишком близко и будут в зоне поражения", - уточнил собеседник.

По его словам, если удастся "разбраться" с этими самолетами, то следующим этапом будет "охота за самолетами прикрытия" - Су-35.

"Если удастся их отогнать хотя бы еще на 30-50 км подальше, это можно будет считать уже моментом перелома и завоеванием, если не преимущества, то паритета в воздушном пространстве", - добавил Голубцов.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

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