Охота на самолеты РФ: бригадный генерал назвал главную задачу для F-16 ВСУ

Не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею, говорит Сергей Голубцов.

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В ВСУ назвали приоритетную задачу для F-16 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов прокомментировал ситуацию вокруг передачи Украине самолетов F-16.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею.

"Мы прекрасно понимаем, что одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием и средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения", - уверен украинский военачальник.

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Он пояснил, что также в комплексе предусматривается использование систем ПВО Patriot.

"Если это все в комплексе использовать, осведомленность летчика в воздухе о наземной и воздушной обстановке благодаря Link 16 [военная сеть обмена информацией фактически в режиме реального времени], благодаря обмену информацией между наземными и воздушными пунктами, я думаю, нам удастся, по- первых, отогнать подальше от линии боевого столкновения те самолеты, которые сбрасывают КАБы. Это может быть. Они подходят слишком близко и будут в зоне поражения", - уточнил собеседник.

По его словам, если удастся "разбраться" с этими самолетами, то следующим этапом будет "охота за самолетами прикрытия" - Су-35.

"Если удастся их отогнать хотя бы еще на 30-50 км подальше, это можно будет считать уже моментом перелома и завоеванием, если не преимущества, то паритета в воздушном пространстве", - добавил Голубцов.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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/ Инфографика: Главред

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