Нидерланды дали 'зеленый свет': ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

Украине разрешили использовать истребители F-16 для ударов по целям в России.

https://glavred.info/ukraine/niderlandi-dali-zalene-svitlo-zsu-zmozhe-vikoristovuvati-f-16-dlya-udariv-po-rosiji-10570082.html Ссылка скопирована

Украина будет бить F-16 по России / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать", - сказала она, передает Politico.

В Минобороны Нидерландов отметили, что нужно соблюдать правила.

видео дня

"Мы лишь просим их придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16. Стало известно, что страна поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца 2024 года. Бельгийская оборона также возьмет из своих запасов боеприпасы для оснащения F-16.

В Дании выдали важное заявление о передаче F-16 и сообщили о критической ситуации на фронте. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред