УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нидерланды дали "зеленый свет": ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

Юлия Закрепа
3 июня 2024, 12:46
74
Украине разрешили использовать истребители F-16 для ударов по целям в России.
Нидерланды дали 'зеленый свет': ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России
Украина будет бить F-16 по России / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать", - сказала она, передает Politico.

В Минобороны Нидерландов отметили, что нужно соблюдать правила.

видео дня

"Мы лишь просим их придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.

Нидерланды дали 'зеленый свет': ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16. Стало известно, что страна поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца 2024 года. Бельгийская оборона также возьмет из своих запасов боеприпасы для оснащения F-16.

В Дании выдали важное заявление о передаче F-16 и сообщили о критической ситуации на фронте. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Нидерланды F-16
Реклама

Главное за день

РФ теряет роты, оккупанты "отдыхают": Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги

РФ теряет роты, оккупанты "отдыхают": Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги

13:23 Украина
Нидерланды дали "зеленый свет": ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды дали "зеленый свет": ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

12:46 Украина
Может ли НАТО заморозить войну в Украине: Глоба раскрыла важный сценарий

Может ли НАТО заморозить войну в Украине: Глоба раскрыла важный сценарий

12:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир 21620

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир

Никто не имеет права : Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны 5116

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

Украина получила поворотный момент в войне 4647

Украина получила поворотный момент в войне

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком 4239

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

Последние новости

14:05

Возможны "страшные провокации со смертями": власти предупредили херсонцев

13:42

Вот это настоящая окрошка: бомбический рецептВидео

13:39

Не обрела покой: на семью Заворотнюк после ее смерти набросились мошенники

13:23

РФ теряет роты, оккупанты "отдыхают": Плетенчук рассказал о штурмах Нестриги

12:58

Доллар поднялся до рекордной отметки: курс валют на 3 июня

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
12:46

Нидерланды дали "зеленый свет": ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

12:19

Для чего люди кладут шарики из фольги в стиральную машину

12:15

Может ли НАТО заморозить войну в Украине: Глоба раскрыла важный сценарий

12:14

"Она всех облизывает": путинистка Кудрявцева жестко опозорила Наташу Королеву в эфире

Реклама
12:08

ПВО для Украины: в Зеленского сказали, когда ждать решения союзников

11:52

Месяц будет критическим и катастрофическим: Росс назвал неудачников июня-2024Видео

11:48

"Живым из войны не выйдет": аналитик рассказала, какой конец ждет Путина и РФ

11:34

Пропагандисты ликуют: Галкину и Пугачевой запретили вьезд в популярную среди россиян страну

11:29

Церковный праздник 4 июня: что запрещено делать на святого Митрофана

11:06

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

10:56

Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Обезьянам - новый виток жизни, Собакам - успех

10:56

Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

10:47

Путин будет воевать, пока не умрет: аналитик дала неутешительный прогноз по войне

10:09

"Нам уже два месяца": внук Аллы Пугачевой поделился сногшибательной новостью из США

09:56

Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

Реклама
09:51

Гороскоп на завтра 4 июня: Скорпионы - не играйте в жертву, Весам - возможность поразить

09:48

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенкаВидео

09:15

"Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом

09:04

Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

08:55

4 знака зодиака, которые обожают жить в роскоши

08:20

Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

08:11

РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненыеФото

07:58

"Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой

07:44

ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

06:45

Зеленский прибыл в Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин: о чем говорилиФото

06:33

Украина получила поворотный момент в войнемнение

04:30

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

03:30

"Дай Бог еще год прожить": Киркоров запаниковал и спрятал детей за границей

02:40

Под прицелом и ATACMS и F-16: США снимут запрет на удары вглубь РФ – Маломуж

02:21

Где сейчас младшая дочь Веры Брежневой - 14-летняя девушка поделилась планами

02:00

"Нервный срыв": Николь Кидман рассказал, как разводилась с Томом Крузом

01:21

"Его не любят в Украине": 15-летний сын Потапа дерзко отбрил хейтеров отца

01:20

ВСУ разгромили колонну русских по дороге к Волчанску: указана интересная деталь

00:02

Известный продюсер признался, как каминг-аут изменил его, и показал любимого

02 июня, воскресенье
23:35

Россияне публикуют видео с издевательствами над военнопленными: реакция Украины

Реклама
22:54

Битва за Крым: как Украине уже побеждает Россию – The Economist

22:16

ВСУ могут сбивать из ЗРК Patriot авиацию над территорией РФ – генерал Бундесвера

22:15

Гороскоп на июнь 2024 для Рыб: осуществление мечты и новый виток развитияВидео

21:28

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

21:05

Гороскоп на июнь 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, финансах, работеВидео

20:57

"Будем защищать каждый дюйм территории": Шольц вдруг жестко "проехался" по РФ

20:55

"Я на грани": заплаканная Тышкевич призналась, что ее состояние ухудшилось

20:50

Экономика и аэродромы: в чем стратегический просчет?мнение

20:22

Оккупантов взорвали вместе с техникой: база РФ в Соледаре взлетела на воздухВидео

19:47

В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять