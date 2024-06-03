Нидерланды дали 'зеленый свет': ВСУ будут использовать F-16 для ударов по России

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.
"Не существует ограничений в бельгийском стиле. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем ее Украине, ее можно использовать", - сказала она, передает Politico.
В Минобороны Нидерландов отметили, что нужно соблюдать правила.
"Мы лишь просим их придерживаться международного права и права на самооборону, как указано в Уставе ООН", - отметила Оллонгрен.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Напомним, что Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16. Стало известно, что страна поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца 2024 года. Бельгийская оборона также возьмет из своих запасов боеприпасы для оснащения F-16.
В Дании выдали важное заявление о передаче F-16 и сообщили о критической ситуации на фронте. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.
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