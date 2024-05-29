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Россия создала одно препятствие для F-16

Яна Ставская
29 мая 2024, 19:40
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Российские оккупанты начали прикрывать свои самолеты специальными ангарами от ударов БПЛА и ракет.
Россия создала одно препятствие для F-16
Работа F-16 несколько усложнится/ Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Милитарный

Российские оккупанты впервые с начала полномасштабных боевых действий начали защищать аэродромы от БПЛА и кассетных ракет. И это может представлять проблему, в частности, для F-16, сообщает военный обозреватель Александр Коваленко. Снимки с новыми аэродромными ангарами публикует издание Милитарный.

Строительство новых ангаров заметили на аэродроме Мариновка в Волгоградской области в 300 км от Украины.

Всего OSINT-аналитики насчитали на снимке 12 новых ангарных сооружений, которые являются укрытием для Су-24 и Су-34. Эти сооружения якобы должны защитить ВКС РФ от прилета ударных дронов или атак "кассетными" ракетами ATACMS.

видео дня

Журналисты объясняют, что это как минимум усложнит выявление на аэродромах наличие или отсутствие самолетов.

Профилированные листы, которыми ранее россияне обшивали аэродромы, не давали нужной защиты от обломков из-за небольшой толщины.

По мнению эксперта Александра Коваленко, не действительно может усложнить работу истребителям F-16.

"В целом, ничего хорошего. Теперь уничтожать российскую авиацию будет сложнее", - написал он в своих соцсетях.

Коваленко подчеркнул, что если бы Украине предоставили необходимые истребители в начале полномасштабной агрессии, то на сегодня все мощности ВКС РФ были бы уничтожены.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

F-16 в Украине - главное

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине.

При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигались.

Украинские пилоты сейчас учатся в США и Дании. О каком количестве истребителей идет речь - пока неизвестно.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

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