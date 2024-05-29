Россия создала одно препятствие для F-16

Российские оккупанты начали прикрывать свои самолеты специальными ангарами от ударов БПЛА и ракет.

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Работа F-16 несколько усложнится/ Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Милитарный

Российские оккупанты впервые с начала полномасштабных боевых действий начали защищать аэродромы от БПЛА и кассетных ракет. И это может представлять проблему, в частности, для F-16, сообщает военный обозреватель Александр Коваленко. Снимки с новыми аэродромными ангарами публикует издание Милитарный.

Строительство новых ангаров заметили на аэродроме Мариновка в Волгоградской области в 300 км от Украины.

Всего OSINT-аналитики насчитали на снимке 12 новых ангарных сооружений, которые являются укрытием для Су-24 и Су-34. Эти сооружения якобы должны защитить ВКС РФ от прилета ударных дронов или атак "кассетными" ракетами ATACMS.

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Журналисты объясняют, что это как минимум усложнит выявление на аэродромах наличие или отсутствие самолетов.

Профилированные листы, которыми ранее россияне обшивали аэродромы, не давали нужной защиты от обломков из-за небольшой толщины.

По мнению эксперта Александра Коваленко, не действительно может усложнить работу истребителям F-16.

"В целом, ничего хорошего. Теперь уничтожать российскую авиацию будет сложнее", - написал он в своих соцсетях.

Коваленко подчеркнул, что если бы Украине предоставили необходимые истребители в начале полномасштабной агрессии, то на сегодня все мощности ВКС РФ были бы уничтожены.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

F-16 в Украине - главное

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине.

При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигались.

Украинские пилоты сейчас учатся в США и Дании. О каком количестве истребителей идет речь - пока неизвестно.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

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