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Передача F-16 Украине: в ISW указали, что нельзя ВСУ упускать из вида

Дмитрий Видоменко
2 июня 2024, 07:52
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В ISW обращают внимание на вызовы, связанные с решением европейских стран разрешить F-16 наносить удары по Украине, что влияет на операции Воздушных сил.
Передача F-16 Украине: в ISW указали, что нельзя ВСУ упускать из вида
Передача Украине F-16: прогноз ISW / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Непостоянством властей отдельных европейских стран по поводу решения – разрешать либо нет использование истребителей F-16 для ударов ВСУ по территории страны-агрессора России – усложнит способность украинской армии планировать и реализовывать военные операции. Об этом заявили в своем очередном прогнозе аналитики Института изучения войны (ISW).

Как говорят специалисты, отдельные западные политики показывают разное видение по поводу будущего использования Украиной истребителей F-16.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отметил, что украинская армия сможет использовать F-16, которые передаст его страна, только на территории Украины – как подконтрольной, так и во временно оккупированных страной-агрессором РФ районах. При этом пока не понятно, разрешит ли Брюссель использовать самолеты для ударов по территории России из украинского воздушного пространства.

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Руководитель Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна не ставила Украине никаких ограничений на использование голландских истребителей F-16. По ее словам, украинские Воздушные силы могут использовать данные истребители "над или на территории России", если Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права.

ф-16 f-16 инфографика

Как говорится в отчете ISW, постоянные изменения в политике правительств стран Запада в отношении F-16 потребуют от Киева внимательно отслеживать, какие истребители украинские Воздушные силы могут, а какие – не могут использовать для нанесения тех или иных ударов.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины – главные новости по теме:

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 на военной базе США в Аризоне, сообщило 23 мая американское издание Politico. Детали не разглашаются из соображений безопасности. Теперь украинские пилоты отправились на дополнительную подготовку в Европу.

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16, сообщила министр иностранных дел Хаджа Лабиб. Первые самолеты должны прибыть к концу этого года, вся партия – к 2028 году.

Россия создала одно препятствие для F-16, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Он акцентировал внимание на том, что оккупанты стали защищать свои военные аэродрома от беспилотников и кассетных ракет.

Как рассказала министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, Украина сможет истребителями F-16 бить по России - потому как когда речь идет о самообороне, в этой ситуации для Украины не должно быть никаких границ.

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F-16 война России и Украины Институт изучения войны
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