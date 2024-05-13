F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

Сроки передачи западной боевой авиации постоянно менялись.

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F-16 вскоре будут в Украине / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Истребители F-16 будут в украинском небе в течение месяца, заявила премьер Дании Метте Фредериксен. Политик цитирует корреспондент Die Zeit в соцсети Х(Twitter).

Страна планирует предоставить Украине 19 самолетов.

Каких-либо деталей заявленного корреспондент издания не указал.

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F-16 в Украине - главное

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут украинским Воздушным силам истребители F-16 осенью, если удастся обучить пилотов к этому времени и развернуть всю необходимую инфраструктуру в самой Украине.

Основные характеристики F-16 / Инфографика Главреда

При этом спикер Воздушных сил Илья Евлаш отмечал, что сроки поставок постоянно сдвигались.

Украинские пилоты сейчас обучаются в США и Дании. О каком количестве истребителей идет речь - пока неизвестно.

Американский пилот F-16 Питер Гринбург, в свою очередь, намекал, что обычные граждане в любом случае узнают о передаче этих самолетов из новостей.

"То, что мы как общественность видим: ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16, ни F-16... А потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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