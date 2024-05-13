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Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

Яна Ставская
13 мая 2024, 19:49
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Аналитики соглашаются, что ВС РФ в Харьковской области скорее "прощупывают" фронт.
ВСУ, волчанск
ВС РФ прорвали границу в Харьковской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

11 мая российские войска начали прорыв границы на севере Харьковской области, медленно продвигаясь внутрь "серой зоны" и захватывая мелкие села. Теперь под угрозой оккупации находится Волчанск. Многие эксперты согласны, что это только начало стратегического наступления врага, а настоящие бои под Харьковом - всего лишь разведка боем.

Тем временем Путин сменил своего любимца Сергея Шойгу на "экономиста" Андрея Белоусова. В связи с последними событиями на фронте и в военно-политических московских кабинетах появились логические вопросы: сделал ли Путин ставку на затяжную войну и действительно ли уверен в своих силах захватить больше территории Украины включительно с Харьковом? Разбираемся в материале Главреда.

Россия "прет" в Харьковской области - города и села области под огнем

Российские войска продолжают насыщать своей пехотой участок российско-украинской границы в Харьковской области, точнее - "серую зону".

видео дня

Последние дни сообщалось о медленном, но, к сожалению, уверенном продвижении оккупантов к Волчанску. А сегодня, 13 мая, бойцы РДК опубликовали видео, в котором подтвердили активность врага в районе местного мясокомбината.

Ситуация в Харьковской области - смотрите видео РДК:

Параллельно со стороны общественности и некоторые защитников обострилась критика в адрес Генштаба о якобы плохих фортификационных сооружений, что позволило РФ продвигаться вглубь нашей территории. В ответ эксперт Александр Коваленко заметил, что речь идет о боях в "серой зоне". В условиях войны соорудить оборонные линии в 200 м от врага, когда участки пристреливаются минометами и снайперами, фактически невозможно.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

ВСУ отражают атаки противника по мере своих возможностей и имеющихся боеприпасов. В сети уже предостаточно видео удачных атак на целые колонны техники оккупантов.

Эксперты соглашаются, что РФ таким образом желает отвлечь ресурсы ВСУ от основных участков фронта (так как противник уже больше месяца наступает на Донецком направлении). Но эта "обманка" не должна расслаблять военное руководство, отмечают, например, в DeepState, так как без стянутых резервов давление русских под Харьковом выдержать не удастся.

Во что Украине выльется назначение Путиным Андрея Белоусова

12 мая стало известно о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ вместо Сергея Шойгу. В российских СМИ его вспоминают как "эффективного" менеджера по финансам. До назначения он курировал наращивание производства дронов.

СМИ считают, что Белоусов будет заниматься только материальным снабжением сил оккупационных войск и не станет вмешиваться в реализацию военных планов Путина-Герасимова.

Назначения Белоусова, по мнению некоторых СМИ, может означать усиление Путиным уверенности в своей "победе", а значит затягиванием войны в Украине.

Лето будет жарким - прогноз войны на май-июнь

Еще в апреле в среде украинского волонтерского движения предупреждали о начале крупного наступления ВС РФ - масштабнее тех боев, которые еще в феврале обострились в Донецкой области.

"Это на самом деле много определяет, поэтому мы сейчас отступаем все дальше и дальше. Фронт смещается, россияне в наступлении. Это только начало их наступления. Я вижу, что в мае начнется это большое наступление и будет очень тяжелая летняя кампания", - рассказала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

По словам аналитиков, ближайшее время для ВСУ и гражданских будет "мрачным" из-за нехватки БК и техники. Вероятнее всего, речь шла также о массированных атаках врага, сосредоточенных на уничтожении украинской энергетики.

Кроме того, захватив Волчанск, российские оккупанты будут снова подвергать Харьков регулярным артиллерийским ударам.

Не следует забывать, что Харьков (наряду с Херсоном, Запорожьем, Николаевом и Одессой) входит (и всегда входил) в стратегические планы РФ по захвату части Украины.

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