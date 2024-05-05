Будет очень тяжелое лето: волонтер говорит, что РФ только начала большое наступление

И военно-политическое руководство, и военные на передовой подтверждают, что россияне расширяют наступление.

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Какой будет война в Украине летом - прогноз Берлинской / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Марии Берлинской, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские военные только начали наступательную кампанию, считает руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

В эфире Radio NV волонтер спрогнозировала тяжелое лето. Берлинская, в частности, отметила, что у Вооруженных сил до сих пор, несмотря на анонсированную Западом новую помощь, наблюдается дефицит снарядов - тогда как РФ атакует ежедневно Украину десятками тысяч снарядов.

"Это на самом деле много определяет, поэтому мы сейчас отступаем все дальше и дальше. Фронт смещается, россияне в наступлении. Это только начало их наступления. Я вижу, что в мае начнется это большое наступление и будет очень тяжелая летняя кампания", - сказала волонтер.

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Берлинская подчеркнула, что отныне Украина имеет дело не только с российским ВПК, а - ВПК Китая-Ирана-Беларуси и других прокси-государств.

"На нужно всем включиться в работу с причинами, а не последствиями. Ситуация улучшается, но этого недостаточно в войне такого масштаба, враг усилился", - ответила она.

Сейчас наступил исторический момент, который для всех будет сложным, добавила волонтер.

"(На фронте) должно быть как можно больше технологий и как можно меньше людей. Надо укрепляться "линией Суровикина", - подчеркнула Берлинская.

Новости с фронта - главное

Российские оккупанты в ночь с 3 на 4 мая продвинулись на северо-запад от Авдеевки и, вероятно, захватили Архангельское. Возможно, захватчики уже контролируют и Керамик и Новокалиново, говорилось в отчете Института изучения войны.

Украинские защитники подтверждают, что враг готовится к новому этапу продвижения своих войск на фронте. Вероятно, одним из приоритетных направлений станет Харьковщина, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

В то же время президент Владимир Зеленский предупредил о подготовке РФ к расширению наступления.

"Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", - сказал президент.

Тем временем украинское военное руководство убеждено, что главной целью российских оккупантов в 2024 году остается захват Донецкой и Луганской областей, о чем свидетельствует и план наступательной операции.

Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род. 19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия. Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

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