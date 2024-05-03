Новый этап войны: РФ готовится к расширению наступления - Зеленский

Президент призвал украинцев и партнеров делать все возможное, чтобы сорвать планы Путина.

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РФ хочет расширить наступательные действия / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

Российские оккупанты планируют расширить свои наступательные действия. Украина находится перед новым этапом войны с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украине придется пройти чрезвычайно сложный и жесткий путь, чтобы сохранить жизни людей и завершить войну на справедливых условиях.

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Президент подчеркнул необходимость делать все возможное, чтобы сорвать планы РФ. Это касается не только украинцев, но и западных партнеров.

Новое наступление на Сумы и Харьков

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". При этом, по его словам, численности войск РФ "недостаточно" для операции по захвату крупного города, но их вполне может быть достаточно для более мелкой задачи.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами. По словам Павлюка, Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, способна ли Россия пойти на Сумы и прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили туда четыре батальона чеченцев. По его словам, эти четыре батальона существенно не изменят ситуацию. Даже если принимать во внимание самый большой штат в 450-500 человек для каждого из четырех батальонов - это в целом около 2000 личного состава, тогда как в каждой из трех приграничных областей РФ, то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях, находится по 10-12 тысяч военнослужащих только для прикрытия границы.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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