РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

Владимир Зеленский недавно предупредил о том, что оккупанты планируют усиливать наступление, пишут в ISW.

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Главной целью российских оккупантов в 2024 году остается захват Донецкой и Луганской областей, о чем свидетельствует и план наступательной операции, которая должна начаться летом.

Как говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны, об этом недавно предупреждал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

По мнению украинского военачальника, российские военные попытаются оккупировать Запорожскую область, а также Харьков и Сумы. В свою очередь заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist также заявил, что в Кремле не отказались от планов захватить Донецкую и Луганскую области.

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Как уточнял Павлюк, непонятно, насколько серьезный план врага и удастся ли ему захватить Харьков и Сумы. По мнению аналитиков, российским войскам будет трудно захватить Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, вероятно, оттянет и закрепит украинские силы с других участков линии фронта.

Украинский генерал также обратил внимание на то, что ВСУ делают все возможное, чтобы остановить попытки России захватить Часов Яр, но российские силы имеют артиллерийское преимущество 10:1 над украинскими силами и "полное преимущество в воздухе", вероятно, имея в виду способность атаковать управляемыми авиабомбами.

Кроме того, в отчете ISW ссылаются на заявления президента Владимира Зеленского, который недавно заявил, что Украина сосредоточена на Авдеевском направлении, где в последнее время враг постоянно давит на позиции ВСУ. Президент Украины сообщил, что оккупанты планируют усиливать наступление летом 2024 года, и добавил, что наша страна столкнулась уже с "новым этапом войны".

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Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

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