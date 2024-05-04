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РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

Алексей Тесля
4 мая 2024, 08:49
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Владимир Зеленский недавно предупредил о том, что оккупанты планируют усиливать наступление, пишут в ISW.
ВСУ, война
/ Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Главной целью российских оккупантов в 2024 году остается захват Донецкой и Луганской областей, о чем свидетельствует и план наступательной операции, которая должна начаться летом.

Как говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны, об этом недавно предупреждал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк.

По мнению украинского военачальника, российские военные попытаются оккупировать Запорожскую область, а также Харьков и Сумы. В свою очередь заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist также заявил, что в Кремле не отказались от планов захватить Донецкую и Луганскую области.

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Как уточнял Павлюк, непонятно, насколько серьезный план врага и удастся ли ему захватить Харьков и Сумы. По мнению аналитиков, российским войскам будет трудно захватить Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, вероятно, оттянет и закрепит украинские силы с других участков линии фронта.

Украинский генерал также обратил внимание на то, что ВСУ делают все возможное, чтобы остановить попытки России захватить Часов Яр, но российские силы имеют артиллерийское преимущество 10:1 над украинскими силами и "полное преимущество в воздухе", вероятно, имея в виду способность атаковать управляемыми авиабомбами.

Кроме того, в отчете ISW ссылаются на заявления президента Владимира Зеленского, который недавно заявил, что Украина сосредоточена на Авдеевском направлении, где в последнее время враг постоянно давит на позиции ВСУ. Президент Украины сообщил, что оккупанты планируют усиливать наступление летом 2024 года, и добавил, что наша страна столкнулась уже с "новым этапом войны".

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

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