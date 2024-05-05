Украина планирует контрнаступление ВСУ: у Байдена раскрыли детали и сроки

Наступление российских оккупантов в ближайшее время будет прогрессировать, невозможно быстро изменить ситуацию на поле боя, считает Джейк Салливан.

https://glavred.info/world/ukraina-planiruet-kontrnastuplenie-vsu-u-baydena-raskryli-detali-i-sroki-10562732.html Ссылка скопирована

Украина будет контрнаступать в 2025 году - Салливан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Украина после принятия в США военной помощи в размере 61 миллиарда долларов работает над планами по новому контрнаступлению в 2025 году. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает Financial Times, чиновник рассказал, что благодаря новой американской помощи украинская армия получит возможность удержать фронт и противостоять военной агрессии РФ в течение 2024 года.

По словам Салливана, несмотря на решение о помощи Украине, ожидается "прогресс России в ближайший период" на фронте, поскольку "мгновенно переключить тумблер невозможно".

видео дня

Украина намерена продвигаться вперед

Рассуждая о сценариях на 2025 год, советник Байдена акцентировал внимание на том, что Украина собирается "продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отобрали".

Украинское контрнаступление 2023 В течение 2023 года одним самым большим ожиданием относительно течения российско-украинской войны должно было стать масштабное украинское контрнаступление. По первоначальным планам Силы обороны Украины должны были прорвать российскую оборону и в течение нескольких месяцев выйти к побережью Азовского моря и тем самым перерезать России сухопутное сообщение с оккупированным Крымом. Впрочем, запланированное наступление не удалось, ограничившись небольшим локальным освобожденем территории. Запоздалые поставки военной техники со стороны союзников оттянули начало наступления к июню, что дало россиянам достаточно времени для подготовки обороны. Обширные минные поля и российское господство в воздухе и нехватка техники сделали невозможным прорыв, и после значительных потерь в течение первых месяцев контрнаступления украинские войска перешли к стратегии войны на истощение, пишет Википедия.

Журналисты отметили, что эти слова Салливана – первая четкая формулировка Белого дома о том, как в Вашингтоне видят ситуацию в войне в случае победы Байдена на президентских выборах в США.

Как указано в материале, любая новая контрнаступательная операция ВСУ в 2025 году будет зависеть от решения Конгресса о финансировании и одобрения Белого дома. Один из кандидатов на пост президента Штатов – республиканец Дональд Трамп – ранее отличился скептическими заявлениями о помощи Украине и заявлял о намерениях прекратить войну и работать над ее завершением путем переговоров.

Когда контрнаступление ВСУ – главные новости по теме:

Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления, считают аналитики американского Института изучения войны. По оценкам аналитиков, армия будет способна проводить подобные операции в конце 2024-го – начале 2025-го годов. ВСУ уже показали свои возможности по сдерживанию оккупантов в условиях регулярных поставок боеприпасов и бронетехники.

ВСУ пойдут в новое контрнаступление, рассказали в Сухопутных войсках. Как полагает глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, на данный момент сложно говорить о сроках, но можно предположить, что речь идет о конце 2024-го – начале 2025-го годов. Военная помощь от США поможет запустить планирование таких операций.

Украина может пойти в контрнаступление в 2025 году, считает экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза. Как полагает Брайза, в течение следующего года войска РФ не смогут достичь значительных продвижений на поле боя, а ВСУ будут становиться сильнее.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред