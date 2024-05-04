Станет концом Путина: дипломат Брайза сказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

В течение следующего года Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться все сильнее, заявил Мэтью Брайза.

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Когда ВСУ перейдут в контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Динамика войны изменится с прибытием дополнительной военной помощи. Есть вероятность, что в 2025 году Украина сможет провести контрнаступление. Об этом рассказал экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо".

Брайза отметил, что российские войска имеют минимальный прогресс и медленные темпы, ведь России понадобился почти год, чтобы продвинуться на 16 километров за Бахмут.

"Путин чувствует, что он не может остановиться сейчас, иначе это может стать его концом, даже физическим. Однако, как уже упоминалось, российскому наступлению не хватает успеха. По сути, прогресс у них минимальный. Хотя они и продвигаются, но очень медленными темпами. Им понадобился почти год, чтобы продвинуться всего на 16 километров за Бахмут. Их неспособность начать успешное наступление без дополнительной мобилизации составляет значительную проблему", - сказал Брайза. видео дня

По его словам, внутренние проблемы у Путина, в частности бегство сотен тысяч мужчин во время мобилизации, также усложняют ситуацию для России. Брайза отметил, что даже если Россия мобилизует дополнительные силы, например 100 тысяч военных, она столкнется с нехваткой опытных командиров и необходимостью увеличения производства артиллерийских снарядов.

"Его силы, по сути, находятся в состоянии стагнации, несмотря на определенный прогресс. Остается надеяться, что украинские войска будут настойчиво противостоять текущему наступлению, и с прибытием дополнительной военной помощи динамика изменится, что даст Украине определенную передышку перед следующим рывком", - подчеркнул он.

Экс-советник госсекретаря США отметил, что при таких условиях Украина может провести контрнаступление в 2025 году. В течение следующего года Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные будут становиться все сильнее.

"В конце концов, если Украине удастся атаковать Крымский мост и отрезать пути сообщения России с Крымом, это полностью изменит подход Путина, в частности его приверженность к непрерывным нападениям на гражданское население и военным преступлениям против украинского населения", - подчеркнул Брайза.

Кто такой Мэтью Брайза? Мэтью Джеймс Брайза (16 февраля 1964) - бывший дипломат США. Последним его назначением в дипломатии США была должность посла США в Азербайджане, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ - прогнозы и сроки

Напомним, украинские войска с американской помощью смогут предотвратить масштабное наступление оккупантов этим летом и стабилизировать линию фронта. ВСУ также могут восстановить силы для контрнаступления в конце 2024 - начале 2025 года, пишет ISW.

Также ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Алексей Гетьман не исключает возможности, что основными целями украинских сил во время контрнаступления могут стать Крым и Керченский мост.

Как сообщал Главред, получение нового пакета западной военной помощи позволит ВСУ начать планирование контрнаступательных действий, заметил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Стабильная поддержка может способствовать планированию наступательных операций в конце 2024 или в начале 2025 года.

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