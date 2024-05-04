РФ пойдет в новое наступление: Жорин назвал направление главного удара

Украина не знает до конца замысел врага, подчеркнул Максим Жорин.

https://glavred.info/ukraine/rf-poydet-v-novoe-nastuplenie-zhorin-nazval-napravlenie-glavnogo-udara-10562645.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал вероятное направление наступления российских оккупантов.

Враг готовится к новому этапу продвижения своих войск на фронте, подчеркнул он в эфире проекта "Ночной дозор".

Украинский военный говорит о том, что вероятно, одним из приоритетных направлений станет Харьковщина.

видео дня

"Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Тем не менее, я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы перебросили силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий", - не исключил собеседник.

Жорин также добавил, что Украина не знает до конца замысел врага, но понимает план, по которому он может пойти.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред