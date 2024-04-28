Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

Алексей Гетьман спрогнозировал, что может стать главными целями ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/byl-namek-budanova-raskryty-neozhidannye-sroki-i-napravlenie-kontrudara-vsu-10561232.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Алексей Гетьман сделал заявление относительно дальнейшего хода войны в Украине.

В интервью Главреду он прокомментировал вопрос относительного основного направления возможного контрнаступления Украины.

При этом военный эксперт не исключил, что главными целями ВСУ могут стать Крым и Керченский мост.

видео дня

"Мы не знаем планов Генштаба, но предположить (и это делают как генералы НАТО, так и уважаемые издания), что мы попытаемся атаковать именно на юге и в Крыму вполне можно, ведь такие намеки были и от ГУР, и от военно-политического руководства в целом", - добавил Гетьман.

Ранее Кирилл Буданов назвал условие завершения войны. Глава ГУР озвучил свон мнение относительно переговоров со страной-агрессором РФ. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

Напомним, ранее СМИ раскрыли план Трампа по завершению войны с уступками Киева Москве. Россия, и Украина "хотят сохранить лицо", цитируют СМИ Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, британский генерал раскрыл план РФ. Оккупанты стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить новое наступление летом.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред