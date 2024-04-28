Был намек Буданова: раскрыты неожиданные сроки и направление контрудара ВСУ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Алексей Гетьман сделал заявление относительно дальнейшего хода войны в Украине.
В интервью Главреду он прокомментировал вопрос относительного основного направления возможного контрнаступления Украины.
При этом военный эксперт не исключил, что главными целями ВСУ могут стать Крым и Керченский мост.
"Мы не знаем планов Генштаба, но предположить (и это делают как генералы НАТО, так и уважаемые издания), что мы попытаемся атаковать именно на юге и в Крыму вполне можно, ведь такие намеки были и от ГУР, и от военно-политического руководства в целом", - добавил Гетьман.
Ранее Кирилл Буданов назвал условие завершения войны. Глава ГУР озвучил свон мнение относительно переговоров со страной-агрессором РФ. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.
Напомним, ранее СМИ раскрыли план Трампа по завершению войны с уступками Киева Москве. Россия, и Украина "хотят сохранить лицо", цитируют СМИ Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, британский генерал раскрыл план РФ. Оккупанты стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить новое наступление летом.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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