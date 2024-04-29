ВСУ пойдут в новое контрнаступление: в Сухопутных войсках спрогнозировали сроки

В Украине есть некоторые бригады, которые ожидают западное оружие, подчеркнул Иван Тимочко.

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Иван Тимочко спрогнозировал контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook И.Тимочко

Получение Украиной нового пакета западной военной помощи позволит ВСУ начать планирование контрнаступательных действий, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Стабильная западная поддержка будет давать возможности в будущем планировать наступательные операции или на конец 2024 года, или на начало 2025 года, хотя пока сложно говорить о конкретных сроках, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

"Я сомневаюсь, что какие-то серьезные анализы со стороны позволят вычислить, когда будет наступательная украинская операция. Понятно, что эту операцию будут готовить относительно реальных средств поражения украинской армии, ее численности и численности российских войск. По вторичным признакам мы видим, что определенная подготовка идет", - пояснил собеседник. видео дня

Он отметил, что в Украине есть некоторые бригады, которые ожидают западное оружие, при этом Силы обороны постепенно выбивают вражеские системы противовоздушной обороны. Еще одним козырем будет наличие на вооружении истребителей F-16.

Вместе с тем Тимочко добавил, что помощь от США является чрезвычайно важной, но не стоит забывать и об усилиях от других международных партнеров: "Отдельно взятая помощь от ЕС или США не поможет переломить ход событий. Но эта общая масса, а особенно, если это будет на стабильной основе, будет давать возможности".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Как сообщалось, глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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