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Условие победного контрнаступления ВСУ: в ISW назвали ключевой фактор

Алексей Тесля
27 апреля 2024, 09:46
Силы обороны не должны позволить оккупантам достичь оперативно значимых успехов, говорят в ISW.
ВСУ, войска РФ
ВСУ сдерживают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

Продолжение оказания Киеву военной помощи будет иметь определяющее значение в вопросе освобождения Украиной захваченных РФ территорий.

Несмотря на то, что по мнению отдельных американских представителей, после выделения нового транша помощи, войну в Украине необходимо "заморозить", окончательные выводы о способности Сил обороны провести контрнаступательные действия говорить еще рано, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Американские военные аналитики отмечают, что после доставки помощи, Силам обороны понадобится время, чтобы стабилизировать линию фронта, что особенно актуально для Авдеевского направления и для района Часового Яра.

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Также украинские защитники должны будут обороняться, чтобы не позволить оккупантам достичь оперативно значимых успехов летом. Также подчеркивается, что позднее ВСУ должны будут перехватить инициативу провести контрнаступательную операцию в конце 2024 или в 2025 году.

А для этого Силам обороны нужно решить свои текущие проблемы с личным составом - оснастить новые и восстановить старые подразделения. Значительную роль в определении графика операций будут играть временные рамки этих действий.

"Способность Украины вернуть себе всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и в Киеве, и любые дискуссии, которые рассматривают перспективы украинской победы или поражения как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все участвующие стороны могли бы динамично изменить ход войны", — добавили в ISW.

Ранее Кирилл Буданов назвал условие завершения войны. Глава ГУР озвучил свон мнение относительно переговоров со страной-агрессором РФ. В частности, глава ГУР заявил, что "не будет возражать" против возможного распада России на мелкие части.

Напомним, ранее СМИ раскрыли план Трампа по завершению войны с уступками Киева Москве. Россия, и Украина "хотят сохранить лицо", цитируют СМИ Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, британский генерал раскрыл план РФ. Оккупанты стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить новое наступление летом.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
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