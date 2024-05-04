РФ собирает 8 дивизий: генерал предупредил об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

ВСУ должны собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте, говорит Игорь Романенко.

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Игорь Романенко оценил перспективы на поле боя / Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Май будет определяющим, многое зависит от того, кому быстрее удастся подготовиться к продолжению боевых действий, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

"С нашей стороны – собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте. А это означает остановить продвижение вражеского наступления, не дать ему реализовать второй этап наступления, запланированный РФ. Страна-агрессор собирает в глубине своей территории около 120 тысяч военных. Восемь дивизий, вооружение. Есть данные, что россияне часть вооружения отправляют на фронт", – подчеркнул он в комментарии telegraf.

Эксперт подчеркнул, что россияне сделали выводы из ошибок прошлого и продвигаются вперед.

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"Невнятные, половинчатые решения украинской власти по мобилизации усугубляют ситуацию. И период до конца мая может быть тяжелым, даже критическим для нас", – предупреждает он.

Собеседник также считает, что Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям страны-агрессора.

"Били, бьем и будем бить! Потому что это работает. И потому что это в наших национальных интересах, пусть даже кому-то из партнеров и не нравится. Для нас эта война – вопрос выживания государства и нации. А некоторые играют вокруг этого во внутреннюю и глобальную политику", – добавил Романенко.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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