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РФ собирает 8 дивизий: генерал предупредил об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

Алексей Тесля
4 мая 2024, 12:51
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ВСУ должны собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте, говорит Игорь Романенко.
Игорь Романенко, украинские военные
Игорь Романенко оценил перспективы на поле боя / Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Май будет определяющим, многое зависит от того, кому быстрее удастся подготовиться к продолжению боевых действий, заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

"С нашей стороны – собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте. А это означает остановить продвижение вражеского наступления, не дать ему реализовать второй этап наступления, запланированный РФ. Страна-агрессор собирает в глубине своей территории около 120 тысяч военных. Восемь дивизий, вооружение. Есть данные, что россияне часть вооружения отправляют на фронт", – подчеркнул он в комментарии telegraf.

Эксперт подчеркнул, что россияне сделали выводы из ошибок прошлого и продвигаются вперед.

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"Невнятные, половинчатые решения украинской власти по мобилизации усугубляют ситуацию. И период до конца мая может быть тяжелым, даже критическим для нас", – предупреждает он.

Собеседник также считает, что Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим мощностям страны-агрессора.

"Били, бьем и будем бить! Потому что это работает. И потому что это в наших национальных интересах, пусть даже кому-то из партнеров и не нравится. Для нас эта война – вопрос выживания государства и нации. А некоторые играют вокруг этого во внутреннюю и глобальную политику", – добавил Романенко.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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