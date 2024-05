Войска РФ продвигаются в Донецкой области, ВСУ отошли с некоторых позиций – ISW

Российские оккупанты в ночь с 3 на 4 мая продвинулись на северо-запад от Авдеевки и, вероятно, захватили Архангельское. Возможно, захватчики уже контролируют и Керамик и Новокалиново. ВСУ могли отступить, чтобы выиграть время до прибытия западной помощи. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские оккупанты подняли свой флаг в поселке Архангельское. Аналитики установили географическую привязку к данной точке. Кадры указывают на продвижение оккупантов на восточной окраине Архангельского.

Согласно оценкам, оккупация Архангельского, вероятно, указывает также на контроль россиянами Керамика и Новокалиново.

По мнению американских аналитиков, оккупанты России воспользовались тактической ситуацией к северо-западу от Авдеевки. Конечная цель россиян на данном участке фронта пока неясна. Войска РФ могут получить там преимущество в ближайшем будущем, но непонятно, в каком направлении они будут дальше двигаться – на север к Торецку или сфокусируются на Покровске на северо-западе.

Также в ISW отметили, что оккупанты перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки четыре бригады Центрального военного округа и продолжают перебрасывать в этот район свои дополнительные силы.

"Украинские СМИ недавно сообщили, что РФ перебросила части 55-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия, ЦВО) в район Новобахмутовки к югу от поселка Очеретино. Российские войска, вероятно, будут продолжать наступать к северо-западу от Авдеевки, пока будут существовать возможности для использования тактической ситуации в этом регионе", - подчеркивается в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.