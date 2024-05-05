Войска РФ продвигаются в Донецкой области, ВСУ отошли с некоторых позиций – ISW

Агрессор Россия усиливает свои военные силы на линии фронта к юго-западу от захваченной Авдеевки Донецкой области, написали американские аналитики.

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Оккупанты России пользуются ситуацией с западной помощью и наступают в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты в ночь с 3 на 4 мая продвинулись на северо-запад от Авдеевки и, вероятно, захватили Архангельское. Возможно, захватчики уже контролируют и Керамик и Новокалиново. ВСУ могли отступить, чтобы выиграть время до прибытия западной помощи. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что российские оккупанты подняли свой флаг в поселке Архангельское. Аналитики установили географическую привязку к данной точке. Кадры указывают на продвижение оккупантов на восточной окраине Архангельского.

Согласно оценкам, оккупация Архангельского, вероятно, указывает также на контроль россиянами Керамика и Новокалиново.

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"Украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, ожидая прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели - это решение для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые могут окружить с фланга. В то же время, российские войска интенсифицируют наступательные операции, поскольку пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия западной военной помощи. Войска РФ в ближайшее время могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении", - указано в отчете.

По мнению американских аналитиков, оккупанты России воспользовались тактической ситуацией к северо-западу от Авдеевки. Конечная цель россиян на данном участке фронта пока неясна. Войска РФ могут получить там преимущество в ближайшем будущем, но непонятно, в каком направлении они будут дальше двигаться – на север к Торецку или сфокусируются на Покровске на северо-западе.

Оккупанты усилились к северо-западу от Авдеевки

Также в ISW отметили, что оккупанты перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки четыре бригады Центрального военного округа и продолжают перебрасывать в этот район свои дополнительные силы.

"Украинские СМИ недавно сообщили, что РФ перебросила части 55-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия, ЦВО) в район Новобахмутовки к югу от поселка Очеретино. Российские войска, вероятно, будут продолжать наступать к северо-западу от Авдеевки, пока будут существовать возможности для использования тактической ситуации в этом регионе", - подчеркивается в сообщении.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв, написали журналисты американского издания The New York Times. Более десятка чиновников из Штатов и Европы считают, что оккупанты будут и в дальнейшем достигать небольших продвижений, однако вряд ли у них есть возможности для масштабного наступления до 9 мая.

ВСУ удерживают Часов Яр, но если враг зайдет в город, то получит преимущество в уличных боях, сказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич. У оккупантов больше пехоты и средств для ведения боевых действий.

В ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью, которые оккупанты могут атаковать к 9 мая. По мнению военнослужащего, председателя Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, помимо Часового Яра, оккупанты планируют наступление в районах Угледара, Покровска и Курахова.

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