США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

Украина сможет стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников.

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США не ожидают обвала фронта в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

Украине удастся удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь результатов до 9 мая. ВСУ не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта. Об этом говорится в материале The New York Times, который основывается на показаниях более десятка чиновников из США и Европы.

По словам одного из американских чиновников, в конфиденциальной военной оценке США пришли к выводу, что Россия будет продолжать получать "незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая", которое имеет символическое значение для Кремля. В то же время анализ военных США указывает на то, что "украинские военные не испытают полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

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Некоторые собеседники NYT сомневаются, что Россия имеет достаточно сил для серьезного наступления до 9 мая.

"Это потребовало бы значительного наращивания сил, чего американские чиновники не видят", - в материале.

Кроме этого аналитики в правительстве США утверждают, что Украина сможет стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников, но это может занять определенное время. В лучшем случае это удастся сделать летом, а в худшем - до конца года.

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Наступление России - планы оккупантов до 9 мая

Напомним, оккупанты не имеют достаточно сил и ресурсов для масштабного наступления в районе Очеретино. Ситуация на этом направлении остается под контролем ВСУ, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Также у России нет возможностей захватить Часов Яр в Донецкой области, ни до 9 мая, ни вообще. Оккупанты пытаются усложнить логистику и истощить ВСУ, чтобы продвинуться, заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

Как сообщал Главред, российские оккупанты планируют начать наступление до 9 мая. Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов заявил, что враг намерен продвигаться на востоке Украины и других направлениях. Он отметил, что украинские защитники готовы к любым планам врага.

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