США не ожидают обвала обороны ВСУ, Россия не способна на молниеносный прорыв - NYT

Украине удастся удержать оборону, несмотря на попытки российских войск достичь результатов до 9 мая. ВСУ не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта. Об этом говорится в материале The New York Times, который основывается на показаниях более десятка чиновников из США и Европы.

По словам одного из американских чиновников, в конфиденциальной военной оценке США пришли к выводу, что Россия будет продолжать получать "незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая", которое имеет символическое значение для Кремля. В то же время анализ военных США указывает на то, что "украинские военные не испытают полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

Некоторые собеседники NYT сомневаются, что Россия имеет достаточно сил для серьезного наступления до 9 мая.

Кроме этого аналитики в правительстве США утверждают, что Украина сможет стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников, но это может занять определенное время. В лучшем случае это удастся сделать летом, а в худшем - до конца года.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.