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РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

Алексей Тесля
4 мая 2024, 01:30
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Диктатор Владимир Путин может объявить о начале второй волны мобилизации, подчеркнул Олег Жданов.
Украинские военные, Олег Жданов
/ 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Российские оккупанты хотят до конца года сформировать новую группировку численностью более 300 тысяч, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, враг планирует сформировать две общевойсковые армии: 14 дивизий и 16 бригад.

"Фактически политическая обстановка в РФ не позволяет Путину выйти и объявить о начале второй волны мобилизации. Несмотря на то, что приказ Путина о частичной мобилизации до сих пор действует, Шойгу издал новый, о сборах 300 тысяч резервистов", - пояснил эксперт.

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Он говорит о том, что пока этот приказ не вводят по политическим соображениям из-за предстоящей инаугурации диктатора Владимира Путина.

"Но меры для того, чтобы набрать 300 тысяч, они уже проводят и закрывают границы. Например, у силовиков забрали загранпаспорта, а чиновникам запретили выезд даже в "дружественные" РФ страны. То есть теперь, чтобы слетать в командировку в Минск, надо получить спецразрешение, а его не дают. Фактически опускается железный занавес в России, а параллельно с этим в РФ готовятся к жестким действиям для проведения мобилизации", - добавил Жданов.

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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