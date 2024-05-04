РФ собирает две новые армии: Жданов предупредил о 300-тысячном "ударном кулаке"

Диктатор Владимир Путин может объявить о начале второй волны мобилизации, подчеркнул Олег Жданов.

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/ 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Российские оккупанты хотят до конца года сформировать новую группировку численностью более 300 тысяч, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, враг планирует сформировать две общевойсковые армии: 14 дивизий и 16 бригад.

"Фактически политическая обстановка в РФ не позволяет Путину выйти и объявить о начале второй волны мобилизации. Несмотря на то, что приказ Путина о частичной мобилизации до сих пор действует, Шойгу издал новый, о сборах 300 тысяч резервистов", - пояснил эксперт.

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Он говорит о том, что пока этот приказ не вводят по политическим соображениям из-за предстоящей инаугурации диктатора Владимира Путина.

"Но меры для того, чтобы набрать 300 тысяч, они уже проводят и закрывают границы. Например, у силовиков забрали загранпаспорта, а чиновникам запретили выезд даже в "дружественные" РФ страны. То есть теперь, чтобы слетать в командировку в Минск, надо получить спецразрешение, а его не дают. Фактически опускается железный занавес в России, а параллельно с этим в РФ готовятся к жестким действиям для проведения мобилизации", - добавил Жданов.

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Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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