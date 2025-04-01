Мобилизация 'будет сумасшедшей': в Госдуме РФ готовят жесткое решение для россиян

Российский диктатор Путин готов бросать огромное количество человеческого ресурса для наступления на украинские позиции, отметил Жданов.

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В России готовятся снять бронь от мобилизации для студентов / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org

О чем сказал Жданов:

Россияне не смогут начать масштабное наступление на фронте

У РФ почти неисчерпаемый человеческий ресурс

Госдума РФ может отменить отсрочку от мобилизации для студентов

Российская армия в апреле-мае не сможет осуществить полноценное наступление, а ее действия будут скорее тактическими ударами на глубину 10-20 километров. Оперативные прорывы на 50-100 километров для группировки войск "Север", которая сосредоточена в Курской, Брянской и Белгородской областях, пока недостижимы из-за нехватки сил и средств. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Он отметил, что единственным ресурсом, который у России остается практически неисчерпаемым, является человеческий. Хотя мобилизация идет медленно, Путин готов без сожаления бросать людей в новые штурмы украинских позиций.

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"Нет танков - значит, россияне пойдут в атаку пешком. Смогут найти им "Жигули" - они поедут на "Жигулях". Найдут велосипеды - поедут в наступление на велосипедах, на самокатах же ездят. Есть видео, свидетельствующие о том, что российские войска на электросамокатах ездили на штурм наших позиций. Более того, на штурм наших позиций они ходили на костылях", - сказал Жданов.

По словам Жданова, вероятно, нынешняя уверенность Путина связана с тем, что в России нашли дополнительный источник мобилизации. Недавно в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает отмену отсрочки от призыва для студентов, что может стать новым способом пополнения рядов оккупационной армии.

"Если по всей России со студентов снимут бронь, то массовость призывов будет просто сумасшедшей", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают попытки прорвать оборонительные рубежи Торецка, используя подземные ходы для проникновения в тыл украинских подразделений. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Тем временем Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, которое может начаться уже весной. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов проанализировал возможные последствия этого наступления для Курской и Белгородской операций, в частности, придется ли ВСУ оставить подконтрольные им территории на российской стороне границы.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин снова заявил о возможности наступления на Одессу. Однако, по словам военного аналитика Юрия Федорова, такой сценарий станет реальным лишь в том случае, если оккупационные войска смогут установить контроль над Запорожьем.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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