Враг будет иметь преимущество: в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра

ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.

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В районе Часового Яра Донецкой области ситуация очень сложная, но контролируемая, никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел, заявил заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

Он сказал, что ВСУ удерживают город, но если оккупантам удастся зайти в Часов Яр, в уличных боях враг будет иметь преимущество.

"При превосходстве противника в пехоте, в живой силе, довести ситуацию до уличных боев нельзя, потому что это будет сложно. Задача – выбивать их на подходе к Часовому Яру в лесополосах, это мы и делаем. Артиллерия и БПЛА работают в этом направлении", — сказал он.

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Украинский защитник предупредил о том, что у врага достаточно сил и средств, чтобы штурмовать Часовой Яр, поэтому в условиях дефицита вооружений ВСУ действуют хитростью и мастерством

"Это и дистанционное минирование, артиллерия, кассетные боеприпасы — все, что имеем, применяем, чтобы остановить врага на подходах к Часовому Яру. Сейчас эта задача выполняется", — добавил Маляревич.

Наступление на Часов Яр - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты продвигаются к Часовому Яру. Сейчас эвакуация из Часового Яра замедлилась почти до нулевых показателей - в городе остаются сотни людей.

Напомним, ранее сообщалось об угрозе захвата Часового Яра до 9 мая. Оккупанты РФ бросили в гаступление большие ресурсы, подчеркнул Олег Калашников.

Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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