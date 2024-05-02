Угроза захвата Часового Яра до 9 мая: в ВСУ дали однозначный ответ

Оккупанты РФ бросили в гаступление большие ресурсы, подчеркнул Олег Калашников.

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В ВСУ прокомментировали угрозу захвата Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: Новости Донбасса, МО РФ

Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников прокомментировал ситуацию вокруг Часового Яра Донецкой области.

Несмотря на то, что враг бросил на это направление большие ресурсы, российские оккупационные войска не смогут захватить Часов до 9 мая, подчеркнул он в эфире телемарафона.

"Они уже не могут прыгнуть выше своей головы. То есть они уже до этого задействовали полностью все ресурсы на нашем направлении, бросают все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону", - сказал украинский военный.

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Он говорит, что российские оккупанты не в состоянии выполнить задачу кремлевской верхушки по захвату Часового Яра до сакральной для них даты.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам - ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", - добавил Калашников.

Наступление на Часов Яр - последние новости по теме

Ранее сообщалось, может ли армия РФ может обойти Часов Яр. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может попытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.

В ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая. Противник каждый день пытается атаковать на всех направлениях вблизи Часового Яра, южнее города, вдоль шоссе, пытается полностью захватить поселок Ивановское.

Захват Часового Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонительному поясу" ВСУ. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года. Это позволит армии РФ начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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