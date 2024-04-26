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"Полгода было потеряно": Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием

Юлия Закрепа
26 апреля 2024, 12:15
Все позиции согласовывались преимущественно с военным руководством в зависимости от потребностей на фронте - согласовывались и количество, и сроки.
'Полгода было потеряно': Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием
Когда ВСУ получат новое оружие от США / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, Главред, pixabay

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьманспрогнозировал, как много времени уйдет на получение помощи, учитывая, что полгода и так уже было упущено. Гетьман также объяснил, чем именно она может нам помочь.

"Лучше поздно, чем никогда. Да, это привело к проблемам, которые мы имели, но это вопрос для отдельного разговора. Помощь подписана, и будет у нас довольно быстро - если не на этих выходных, то на следующей неделе точно. Есть склады Соединенных Штатов в странах Европы, и по полуинсайдерской информации уже с них упаковано определенное количество техники, оружия и даже перемещено из Германии в Польшу. Поэтому вполне возможно, что помощь уже загружена на транспорт и ждет отправки на "ноль", - отметил Гетьман.

Он также отметил, что это не разовая помощь - это запланированные законом США деньги, которые в том числе пойдут на производство нового вооружения. Поэтому это будет растянуто на определенное время.

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"Мы очень ждем ATACMS, надеемся, что они будут минимум на 300 км. Кроме того, мы почему-то думаем, что в пакете будут исключительно снаряды, ракеты для ЗРК. Но список вооружений очень большой - это и средства связи, и РЭБ, и запчасти для техники, которую передавали ранее, мины для минометов. 60 миллиардов долларов - это огромная сумма, нельзя даже представить, сколько всего будет передано Украине. Однако все позиции согласовывались преимущественно с военным руководством в зависимости от потребностей на фронте - согласовывались и количество, и сроки, и номенклатура. То есть это вопрос не недель, а дней", - пояснил эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Военная помощь США: что известно

Напомним, что США подтвердили передачу Украине ATACMS. Соединенные Штаты отправили Украине ATACMS большой дальности для использования на украинской территории. Politico пишет, что ракеты вошли и в первый пакет новой помощи от США. Также известно, что ракеты прибыли в Украину в апреле.

В Пентагоне раскрыли, когда Украина получит первый транш оружия. Отмечается, что значительная сумма выделена для пополнения запасов обороны США, а еще миллиарды будут использованы для закупки систем обороны США. Патрик Райдер раскрыл, что будет включено в пакет.

Палата представителей США поддержала конфискацию активов РФ для Украины. Необходимое количество голосов он набрал в Палате представителей США. "За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58 конгрессменов.

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