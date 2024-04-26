Майор ВСУ пояснил, почему ракеты для ПВО SAMP-T гораздо лучше ракет Patriot

Ракеты Aster 30 для системы ПВО SAMP-T гораздо более современные, чем ракеты для систем Patriot, говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

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Ракеты Aster 30 современнее ракет Patriot - Алексей Гетьман / коллаж Главред, скриншоты из видео

Французские ракеты Aster 30 для системы ПВО SAMP-T лучше, чем аналогичные ракеты для системы ПВО Patriot по многим важным параметрам. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Во-первых, это более современные разработки, чем Patriot - его модернизируют, но разрабатывали его значительно раньше. Во-вторых, это очень быстрая ракета, до 4,5 махов, хорошо управляемая и может применяться по баллистическим ракетам, вертолетам и крылатым ракетам. У нее не такой большой радиус действия, но это не принципиально для тех ракет, которые по Украине запускает Россия, поскольку мы сбиваем их на высоте. Однако как ни крути, но обломки все равно будут падать, и если такая ракета направлена на какой-то город, то и обломки тоже будут направлены на город. И здесь мы приходим к тому, что уничтожать нужно не ракету, а именно пусковую установку", ‒ сказал он.

Системы SAMP-T - что о них известно Комплексы ПВО SAMP-T – лучшая военная техника Франции и Германии в области противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО). видео дня Разработчиком и производителем комплекса является европейский консорциум Eurosam. В состав комплекса SAMP-T входят: многофункциональная РЛС типа Thompson-CSF ARABEL с фазированной антенной решеткой;

кабина боевого управления — FCU ( Fire Control Unit ), в которой размещается аппаратура системы управления, обрабатывающая всю информацию о воздушной обстановке в режиме реального времени, а также две консоли системы отображения;

ракеты "Aster-30";

самоходные пусковые установки вертикального старта на автомобильном шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 (колесная формула 8х8) с пусковыми модулями на 8 боеготовых ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Установки могут серьезно усилить защиту воздушного пространства Украины – они способны сбивать цели в воздухе на дальности более 100 километров и могут перехватывать даже баллистические ракеты.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее топ-генерал сделал громкое заявление о войне в Украине. Командующий Европейского командования США (EUCOM) генерал Кристофер Каволи отметил, что без поддержки Украина может проиграть. Россия не планирует сворачивать свою агрессию и не намерена останавливаться только на Украине, рассказал американский генерал Кристофер Каволи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины. Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, заявил спикер Палаты представителей.

До того США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

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