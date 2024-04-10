'Без поддержки Украина может проиграть': топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

Россия не планирует сворачивать свою агрессию и не намерена останавливаться только на Украине, рассказал американский генерал Кристофер Каволи.

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Россия не остановится на Украине и ищет союзников для захватнических целей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositpohotos.com, uk.wikipedia.org, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Россия не намерена останавливаться на Украине и активно ищет союзников для своих захватнических целей. Кремль пытается заручиться поддержкой Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявил командующий Европейского командования США (EUCOM) генерал Кристофер Каволи в Конгрессе США, пишет "Укринформ".

"На Европейском театре мы переживаем, если мягко сказать, сложные времена", - отметил американский командующий во время слушаний в Конгрессе.

По его словам, Россия ведет жестокую и неспровоцированную войну, которая опустошает Украину. Он отметил, что российские оккупанты наносят разрушения и человеческие жертвы, которых в Европе не видели со времен Второй мировой войны.

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"Россия обращается к Китаю, Ирану и Северной Корее за поддержкой своей кампании против Украины. Эти страны формируют взаимосвязанные стратегические партнерства в стремлении бросить вызов существующему порядку", - сказал Каволи.

Генерал подчеркнул, что такое поведение Кремля противоречит национальным интересам США и является угрозой для международной безопасности.

"Россия не демонстрирует признаков для прекращения (агрессии - ред.) и не намерена останавливаться на Украине. Россия является хронической угрозой", - отметил Каволи.

Командующий рассказал, что Европейское командование США усиливает позиции сдерживания во всей Европе, в частности, путем развертывания дополнительных военных сил, модернизации инфраструктуры и расширения резервов. Также он заявил, что Украина остается почти полностью зависимой от внешней поддержки для продолжения борьбы против России.

"Тяжесть этого момента невозможно переоценить. Если мы не будем поддерживать Украину, Украина может проиграть", - подчеркнул генерал.

Чтобы помочь Украине выстоять, генерал Каволи призвал Конгресс принять законопроект, который содержит дополнительное финансирование для Украины.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, Украине необходимо срочно получить средства противовоздушной обороны и боеприпасы. НАТО и верховное командование США в Европе предупреждает, что Украина окажется в уязвимом положении из-за задержек в поставках помощи. Генерал Каволи отмечает, что без поддержки США Украина может быстро потерять средства обороны, что может привести к серьезным последствиям на фронте.

Также большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине. Некоторые конгрессмены имеют замечания относительно уровня расходов, однако большинство считает это необходимым шагом для национальной безопасности США.

Как сообщал Главред, помощь Украине могут одобрить в апреле, считает бывший специальный представитель Госдепа Курт Волкер. Украинцев поддерживает большинство конгрессменов как в Сенате, так и в Палате представителей американского Конгресса.

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