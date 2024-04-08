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Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине

Алексей Тесля
8 апреля 2024, 19:43
Большинство Конгресса поддерживает Украину, подчеркнула сенатор Джони Эрнст.
Эрнст
Джони Эрнст прокомментировала ситуацию с рассмотрением помощи Украине в США / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Facebook/senjoniernst

Большинство Конгресса США поддерживает Украину, однако есть те, кто не соглашается с уровнем расходов на помощь, заявила сенатор США от Республиканской партии Джони Эрнст.

В интервью Радио Свобода она напомнила, что документ находится на рассмотрении в Палате представителей. Там, по словам сенатора, в него внесут несколько поправок.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи", - сказала она.

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Представитель Сената США также прокомментировала нововведения, которые предложил Майк Джонсон относительно предоставления финансовой помощи Украине в кредит. По ее словам, такое предложение "может сработать".

Также она отметила, что большинство Конгресса поддерживает Украину. В то же время, остаются те, кто не соглашается с уровнем расходов на помощь.

"Если вы посмотрите на состав и Сената, и Палаты представителей Соединенных Штатов, то подавляющее большинство поддерживает Украину и хочет, чтобы этот пакет был принят. Есть несколько фракций, которые не соглашаются с уровнем расходов на Украину, но, опять же, в целом подавляющее большинство наших членов считают, что нужно поддерживать не только ради Украины, но и нашей собственной национальной безопасности", - добавила Эрнст.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

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