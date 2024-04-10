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НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

Андрей Ганчук
10 апреля 2024, 19:00
Без поддержки от Соединенных Штатов у Украины быстро закончатся военные средства защиты, сказал верховный главком НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Конгресс США, ВСУ
Конгресс США продолжает задерживать решение о военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, 53-я ОМБр

Украине нужно как можно скорее предоставить средства противовоздушной обороны и боеприпасы. В США признают, что без их поддержки у ВСУ быстро закончатся средства защиты, вследствие чего позиции станут уязвимыми для ударов со стороны российских оккупантов.

Как сообщает The Guardian, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что задержки могут привести к продвижению россиян вдоль линии боевого столкновения.

"Задержки с поставками систем ПВО позволят российским ракетам поражать больше целей, а задержки с поставками боеприпасов позволят России продвинуться вдоль линии фронта. Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь сейчас", - отметил Столтенберг.

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В свою очередь, верховный главнокомандующий войсками США в Европе Кристофер Каволи заявил Конгрессу, что без поддержки Штатов у Украины в "довольно короткие сроки" закончатся снаряды и средства для ведения противовоздушной обороны. Ситуация может привести к частичному или полному поражению.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает сторона, которая не может стрелять в ответ. Так что ставки очень высоки", - подчеркнул генерал Каволи.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь Украине от США – когда Конгресс примет решение:

Украина вынуждена терять позиции на фронте из-за позиции Конгресса, который до сих пор не утвердил помощь Киеву, сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. У Байдена призвали законодателей принять нужное решение уже на этой неделе.

Помощь Украине может быть одобрена в апреле, полагает бывший специальный представитель Госдепа Курт Волкер. Украинцев поддерживает большинство конгрессменов как в Сенате, так и в Палате представителей американского Конгресса.

Сенатор США от Республиканской партии Джони Эрнст сказала, что большинство Конгресса за Украину, однако есть законодатели, которые не согласны с некоторыми положениями о расходах на поддержку украинского государства. Возможно, сработает инициатива о помощи в кредит.

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