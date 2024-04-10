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Попытка Кэмерона помочь Украине с военной помощью США провалилась - The Guardian

Анна Ярославская
10 апреля 2024, 06:34
Аргументы Кэмерона - как рациональные, так и эмоциональные - похоже, наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии.
Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, Энтони Блинкен
Дэвид Кэмерон и Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать предоставление помощи / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/David_Cameron, УНИАН

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время визита в США убедить экс-президента Дональда Трампа позволить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 миллиардов долларов, похоже, провалилась. Аргументы Кэмерона - как рациональные, так и эмоциональные - похоже, наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии. Об этом пишет издание The Guardian.

Как отмечают журналисты, Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Во время частного ужина в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, Кэмерон призвал политика признать, что в интересах США, чтобы российский диктатор Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

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Он также настаивал на том, что до саммита НАТО в Вашингтоне в июле 2024 для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону.

Однако главе британского МИД даже не позволили встретиться со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, который теоретически мог бы вынести законопроект о предоставлении военной помощи на голосование.

Британские официальные лица настаивали на том, что встреча с Джонсоном не состоялась из-за несогласованности расписаний. Кэмерон, в свою очередь, сказал журналистам, что найдет время, чтобы встретиться с "любыми людьми в Конгрессе, которые будут рады разговору" о помощи Украине.

На совместной пресс-конференции Дэвид Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать предоставление помощи.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, который пытался силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?", - сказала глава МИД Великобритании.

Как пишет The Guardian, аргументы Кэмерона не возымели действия.

Радикальные республиканцы, выступающие против помощи Украине, продолжают угрожать спикеру Джонсону отставкой, если он поставит пакет помощи на голосование.

В свою очередь, предвыборный штаб Трампа заявил, что на ужине с Кэмероном обсуждались такие вопросы, как "предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращение убийств в Украине".

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

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