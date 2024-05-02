Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видео

В результате точных ударов ВСУ была уничтожена российская бронетехника и штурмовая группа РФ.

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Под Авдеевкой уничтожена вражеская бронетехника / Коллаж: Главред, Фото: 47 ОМБр

В Донецкой области бойцы подразделений Вооруженных сил Украины сумели остановить штурмовую группу российских оккупантов на бронетехнике.

Успешными действиями отличились воины из 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом идет речь в сообщении 47-й ОМБр в Facebook.

Отметим, что в результате точных ударов ВСУ была уничтожена российская бронетехника и штурмовая группа РФ.

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Оккупанты пытались захватить позиции украинских защитников в одном из населенных пунктов и выдвинулись на бронетранспортере МТ-ЛБ.

В ходе отражения атаки украинские артиллеристы уничтожили российский десант. После этого захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где находились другие оккупанты.

"Как результат - противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается", - добавили в 47-й ОМБр.

Смотрите видео - украинские артиллеристы уничтожили российский десант:

/ Скриншот

Кроме того, украинские бойцы также показали видео, как БМП Bradley ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику под Авдеевкой.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады буквально расстреляли вражескую МТ-ЛБ, которая привезла штурмовиков РФ.

"В целом противник пытался штурмовать семью единицами техники: двумя танками и пятью МТ-ЛБ. Как результат – сожженная техника", - резюмировали в 47-й ОМБр.

Смотрите видео - БМП Bradley ВСУ уничтожила вражескую бронетехнику:

/ Скриншот

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ штурмует позиции ВСУ на двух направлениях. Российским оккупантам удалось совершить на прошлой неделе прорыв на северо-запад от Авдеевки. Вражеские силы прошли 3 км вглубь позиций украинских войск до поселка Очеретино.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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