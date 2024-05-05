УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

Андрей Ганчук
5 мая 2024, 09:34
310
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином ряд вопросов, в том числе и в области сотрудничества двух стран.
Макрон, Си
Макрон будет уговаривать Си Цзиньпина повлиять на Москву - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином намерен убедить его оказать влияние на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила военную агрессию против Украины. Также главы государств обсудят вопросы сотрудничества Парижа, Пекина и Евросоюза.

Как сообщает Reuters, советник Елисейского дворца накануне визита Си в Париж сказал, что Франция собирается настаивать на том, чтобы Пекин предоставил Европе больше гарантий по торговым вопросам. Французское государство поддерживает расследование ЕС в отношении экспорта Китаем автомобилей. В ответ китайцы инициировали расследование против импорта бренди, который завозится преимущественно из Франции.

Помимо этого, ожидается встреча Си Цзиньпина с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, будут обсуждаться вопросы разногласий внутри всего ЕС, особенно – между Францией и Германией, что подрывает способность Евросоюза оказывать влияние на Китай. Впрочем, участие немецкого канцлера Шольца в переговорах не прогнозируется.

видео дня

Макрон и Си обсудят войну в Украине

Также ожидается, что Франция собирается подтолкнуть Пекин к тому, чтобы китайцы использовали свое влияние на Москву для прекращения развязанной против Украины войны.

"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги воздействия, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и помочь внести свой вклад в разрешение конфликта", - подчеркнул советник Елисейского дворца.

Китай и война России против Украины

Китай заявляет о якобы нейтральной позиции в войне, однако всячески подыгрывает Москве. Официальный Пекин не считает Россию страной-агрессором и выступает против санкций. Войну в Украине, крупнейшие боевые действия в Европе со времен Второй мировой, Китай называет "украинским кризисом".

В МИД Китая заявили, что Пекин придерживается "справедливой и объективной позиции" в войне против Украины. Китайское государство не считает проблемой сотрудничество с Россией во время войны.

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поставки станков, оптики и микроэлектроники из КНР позволяют российским оккупантам продолжать войну против Украины.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Си Цзиньпин Эммануэль Макрон новости Франции новости Китая война России и Украины
Реклама

Главное за день

Войска РФ активизировались на двух направлениях на юге: в ВСУ раскрыли детали

Войска РФ активизировались на двух направлениях на юге: в ВСУ раскрыли детали

10:47 Украина
Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

09:34 Мир
В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить

В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить

08:42 Украина
Все главные новости

Популярное

Неделя после Пасхи: три запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу 28032

Неделя после Пасхи: три запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

Украину ждет три важных события в мае : как изменится война - прогноз 24504

"Украину ждет три важных события в мае": как изменится война - прогноз

Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания 7278

Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания

Путин готовится к увольнению Шойгу: эксперт раскрыл, к чему готовится Кремль 3589

Путин готовится к увольнению Шойгу: эксперт раскрыл, к чему готовится Кремль

Последние новости

11:26

Сбитие российского Су-25 на Донбассе: в ВСУ раскрыли детали операции

11:13

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: кто приумножит деньги

10:56

Киркоров унизил Успенскую, выдав ее неприятный секрет

10:47

Войска РФ активизировались на двух направлениях на юге: в ВСУ раскрыли детали

10:37

Аэродромы в огне: генерал ВСУ раскрыл влияние ATACMS на ход боевых действий

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
10:26

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: Ракам - повышение, Льва - стресс

10:06

Кейт и Уильям готовы мирится с Гарри и Меган: источник назвал драматическую причину

09:39

Зачем Россия начала бить по энергообъектам весной: в Минэнерго дали ответ

09:34

Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

Реклама
09:24

Гороскоп на завтра 6 мая: Ракам - шокирующее предложение, Тельцам - много перемен в жизни

08:42

В ночь на Пасху: РФ массово атаковала Украину Шахедами - сколько удалось сбить

08:37

Украина планирует контрнаступление ВСУ: у Байдена раскрыли детали и сроки

07:45

Войска РФ продвигаются в Донецкой области, ВСУ отошли с некоторых позиций – ISW

07:10

Отыскать неправильное слово за 4 секунды смогут не все: загадка, что заставит чесать голову

06:26

Не русскоязычные: кто объединяет нас с Россией?мнение

05:55

Штормить будет почти 2 недели: на Украину обрушился жесткий геомагнитный шторм

05:30

Суд не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать

04:32

Как избавиться от мха на газоне за день: специалисты поделились рецептом раствора

02:05

Зачем сыпать соль под дерево: от него не останется и следа

01:30

В бой бросают резервы: враг режет фланги и готовит окружение – подполковник ВСУ

Реклама
04 мая, суббота
23:54

РФ оккупировала Архангельское: враг "поднял свою тряпку" на застройке - DeepState

23:03

Идти самому или нет: в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК

21:57

Волочкова оскорбила путинистку Кудрявцеву

21:30

У Трампа есть "мирный план" для Украины: в The Telegraph выяснили, почему его не раскрывают

21:26

"Молодцы, ребята": украинские военные уничтожили российский Су-25 - Зеленский

21:18

Жестко предали: актриса сериала "Воронины" бьется в истерике из-за решения продюсеров

21:15

В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

20:28

Россияне уничтожили кучу своих же домов: оккупанты ударили ФАБом по БелгородуФотоВидео

20:21

Станет концом Путина: дипломат Брайза сказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

19:47

Заморозки и грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Пасху

19:40

Китай и Россия работают над вторжением на Тайваньмнение

19:36

Отправка польских войск в Украину: Сикорский заинтриговал заявлением

18:47

РФ нужна "добыча" к 9 мая: в ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью

18:44

Найдут и уничтожат вражеские РЭБ: США передаст Украине мощные авиабомбы

18:34

"Украину ждет три важных события в мае": как изменится война - прогноз

17:50

Зеленского объявили в розыск в РФ: в Офисе президента дали жесткий ответ

17:17

РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова: в городе пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

16:55

Неделя после Пасхи: три запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

16:39

В Украине отменен статус "ограниченно годный": в Минобороны разъяснили нововведения

16:08

"С днем рождения, крошка": Потап нежно поздравил Каменских с праздником

Реклама
15:35

Европа должна понимать, что войска РФ могут оказаться на польской границе - Боррель

15:27

Путин готовится к увольнению Шойгу: эксперт раскрыл, к чему готовится Кремль

14:54

Племянница короля серьезно нарушила протокол: как отреагировал Чарльз

14:30

РФ пойдет в новое наступление: Жорин назвал направление главного удара

14:22

Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания

14:19

Так любил Хемингуэй: как правильно приготовить мохитоВидео

14:12

Медовый месяц кончился": у Аффлека и Лопес серьезные проблемы в браке - СМИ

13:54

Трижды вызывал скорую: Остапчук загремел в больницу с "эмоциональным" диагнозом

13:41

В чем разница наливки и настойки: как распознать и сделать вкусный напиток

13:40

Число потерь армии РФ в Украине возрастет: в британской разведке назвали сроки

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять