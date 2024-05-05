Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином ряд вопросов, в том числе и в области сотрудничества двух стран.

https://glavred.info/world/makron-v-parizhe-nameren-davit-na-si-czinpina-po-klyuchevomu-voprosu-reuters-10562738.html Ссылка скопирована

Макрон будет уговаривать Си Цзиньпина повлиять на Москву - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином намерен убедить его оказать влияние на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила военную агрессию против Украины. Также главы государств обсудят вопросы сотрудничества Парижа, Пекина и Евросоюза.

Как сообщает Reuters, советник Елисейского дворца накануне визита Си в Париж сказал, что Франция собирается настаивать на том, чтобы Пекин предоставил Европе больше гарантий по торговым вопросам. Французское государство поддерживает расследование ЕС в отношении экспорта Китаем автомобилей. В ответ китайцы инициировали расследование против импорта бренди, который завозится преимущественно из Франции.

Помимо этого, ожидается встреча Си Цзиньпина с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, будут обсуждаться вопросы разногласий внутри всего ЕС, особенно – между Францией и Германией, что подрывает способность Евросоюза оказывать влияние на Китай. Впрочем, участие немецкого канцлера Шольца в переговорах не прогнозируется.

видео дня

Макрон и Си обсудят войну в Украине

Также ожидается, что Франция собирается подтолкнуть Пекин к тому, чтобы китайцы использовали свое влияние на Москву для прекращения развязанной против Украины войны.

"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги воздействия, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и помочь внести свой вклад в разрешение конфликта", - подчеркнул советник Елисейского дворца.

Китай и война России против Украины

Китай заявляет о якобы нейтральной позиции в войне, однако всячески подыгрывает Москве. Официальный Пекин не считает Россию страной-агрессором и выступает против санкций. Войну в Украине, крупнейшие боевые действия в Европе со времен Второй мировой, Китай называет "украинским кризисом".

В МИД Китая заявили, что Пекин придерживается "справедливой и объективной позиции" в войне против Украины. Китайское государство не считает проблемой сотрудничество с Россией во время войны.

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поставки станков, оптики и микроэлектроники из КНР позволяют российским оккупантам продолжать войну против Украины.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред