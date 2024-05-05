Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу – Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином намерен убедить его оказать влияние на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила военную агрессию против Украины. Также главы государств обсудят вопросы сотрудничества Парижа, Пекина и Евросоюза.
Как сообщает Reuters, советник Елисейского дворца накануне визита Си в Париж сказал, что Франция собирается настаивать на том, чтобы Пекин предоставил Европе больше гарантий по торговым вопросам. Французское государство поддерживает расследование ЕС в отношении экспорта Китаем автомобилей. В ответ китайцы инициировали расследование против импорта бренди, который завозится преимущественно из Франции.
Помимо этого, ожидается встреча Си Цзиньпина с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, будут обсуждаться вопросы разногласий внутри всего ЕС, особенно – между Францией и Германией, что подрывает способность Евросоюза оказывать влияние на Китай. Впрочем, участие немецкого канцлера Шольца в переговорах не прогнозируется.
Макрон и Си обсудят войну в Украине
Также ожидается, что Франция собирается подтолкнуть Пекин к тому, чтобы китайцы использовали свое влияние на Москву для прекращения развязанной против Украины войны.
"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги воздействия, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и помочь внести свой вклад в разрешение конфликта", - подчеркнул советник Елисейского дворца.
Китай и война России против Украины
Китай заявляет о якобы нейтральной позиции в войне, однако всячески подыгрывает Москве. Официальный Пекин не считает Россию страной-агрессором и выступает против санкций. Войну в Украине, крупнейшие боевые действия в Европе со времен Второй мировой, Китай называет "украинским кризисом".
В МИД Китая заявили, что Пекин придерживается "справедливой и объективной позиции" в войне против Украины. Китайское государство не считает проблемой сотрудничество с Россией во время войны.
Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поставки станков, оптики и микроэлектроники из КНР позволяют российским оккупантам продолжать войну против Украины.
Что известно о политической системе Китая (КНР)?
Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.
Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.
Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.
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