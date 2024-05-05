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Россия готовит диверсии по всей Европе: в FT узнали планы Путина

Андрей Ганчук
5 мая 2024, 11:55
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Президент агресора России Владимир Путин собрался значительно усилить давление на Европу, причем по многим направлениям, написали британские журналисты.

Путин, Европа
Путин ощущает себя "ободренным", Россия усилила активность против Европы - FT / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Россия "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту" и настроена на длительную конфронтацию с западным миром. Москва проводит подготовку тайных взрывов и поджогов, чтобы нанести ущерб инфраструктуре Европы. Разведывательные службы уже предупредили об этом правительства своих государств, а глава Кремля Владимир Путин чувствует себя "ободренным".

"(РФ, - ред.) уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской территории как напрямую, так и через посредников, не проявляя при этом явной озабоченности по поводу гибели мирных жителей", - говорится в материале Financial Times.

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Предполагается, что усилия РФ будут все более агрессивные и согласованные.

"Хотя агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций и в последние годы время от времени совершали атаки в Европе, появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий", - написали журналисты со ссылкой на оценки их трех стран Европы.

Источник в разведке считает, что Путин сейчас ощущает себя "ободренным" и намерен как можно сильнее давить на Европу, используя дезинформацию, саботаж или хакерские атаки.

Один высокопоставленный представитель правительства страны Европы отметил, что через НАТО поступают сведения о "явных и убедительных российских проделках", которые управляемы и ориентированы на большие масштабы. По его мнению, нужно "повысить осведомленность и сосредоточиться" на угрозе насилия РФ на территории европейских стран.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Россия действительно усилила свою активность, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

"Эти точечные атаки, которые мы видели до сих пор, конечно, направлены на создание беспорядков, но они также могут использоваться для дезинформации. А потом Россия учится на этих атаках, если хочет по-настоящему обездвижить Европу... Это тренировка", - подчеркнул эксперт.

Угроза войны России против НАТО – главные новости:

Министр обороны США Ллойд Остин ранее допустил войну России и НАТО. Глава Пентагона назвал подобный вариант развития событий вероятным сценарием в том случае, если Украина проиграет войну.

Министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис считает, что Россия может внезапно напасть на НАТО. Дипломат призвал не ждать аналога Перл-Харбора, а оказать нужную помощь Украине.

В начале мая в Латвии начали рыть противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Беларусью.

"Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам. Этот ров имеет заданные параметры, и соответствующую глубину, для выполнения своего назначения", - отметил инженерный инспектор Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии полковник-лейтенант Каспара Лаздиньша. Также он добавил, что латвийцы, таким образом, сооружают первую линию обороны.

Россия может пойти на эскалацию, если НАТО не будет реагировать на ее провокации, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, одно только заявление о том, что Альянс может сбивать российские ракеты, попадающие в воздушное пространство стран блока, серьезно встревожит Кремль.

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