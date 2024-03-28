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Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

Андрей Ганчук
28 марта 2024, 00:09
Агрессор Россия может пойти на эскалацию, если страны Североатлантического альянса не будут реагировать на ее провокации, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, войска НАТО
В НАТО имеют полное право сбить ракету РФ - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

Если страны-участники НАТО будут игнорировать провокации РФ, Кремль может усилить эскалацию. Но одно только заявление Альянса относительно рассмотрения возможности сбития российских ракет серьезно встревожит Москву. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия усилит провокации, если не получит реакции от НАТО.

"Когда россияне видят, что страны НАТО не реагируют на сознательные провокации, то будут увеличивать эскалацию. Безусловно, если страны НАТО или приграничные к России и Беларуси страны не будут реагировать на провокации, то Россия будет это увеличивать", - отметил чиновник.

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По его словам, позже будет видно, способен ли Альянс к действенной реакции. Но нужно понимать, что россияне в своих провокациях пойдут дальше.

"Нам безусловно хотелось бы, чтобы были сделаны 3 вывода из этого 39-секундного пролета ракеты. Первый - не надо думать, что все закончится само по себе и РФ удовлетворится маленькой частицей страны. Второй - надо перестать накапливать все на складах, а передать на поле боя. И третий - кроме заявления, только ракета подлетает к границе НАТО, они имеют в рамках международного права абсолютные права сбить ракету", - добавил Подоляк.

Также советник главы ОП призвал страны-партнеры дать Украине системы ПРО, которые на складах Европы, и тактическую авиации.

Кроме того, он уточнил, что Россия – блефует.

"Если вы не отвечаете, то она будет повышать цену следующего удара. Если будете отвечать, то быстро выясните, что это блеф. Одно только заявление, что НАТО рассматривает сбитие российских ракет, будет сильно тревожить Россию", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Ракета России в Польше – как отреагировала Варшава:

Польша 22 марта подняла в небо авиацию – Россия устроила масштабную воздушную атаку по Украине. В Варшаве сказали, что самолеты запущены для обеспечения безопасности польского государства.

24 марта ракета России пересекла польское воздушное пространство. Это ракета, которую оккупанты запускали по территории Украины. Она находилась в небе Польши 39 секунд, однако польские военные приняли решение ее не сбивать.

В Министерстве Польши объяснили, почему не сбили ракету: ведомство обладало информацией, согласно которой ракета не летит по польским объектам. Если бы она зашла дальше, чем на 1,5-2 километра, ее бы сбили.

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