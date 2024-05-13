Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

Российская армия не может развивать свое наступление на Харьковщине, ведь "напоролась" на украинские рубежи, считает Александр Коваленко.

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Армия РФ пошла в наступление в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная механизированная бригада ВСУ, 38 отдельная бригада морской пехоты

Россия проводит операцию по имитации наступления на Харьков, потому что ее потенциала недостаточно, чтобы угрожать городу. Именно об этом ранее предупреждали официальные лица Украины и военная разведка, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

Он отметил, что российских сил достаточно для диверсионно-террористической деятельности в приграничной зоне, что сейчас и происходит.

"Россияне свое эпическое, скажем так, наступление начали именно с захвата тех сел и населенных пунктов, которые, во-первых, расположены непосредственно у самой границы с РФ. То же село Стрелечья расположено буквально в 200 метрах от границы, Пыльная - аналогично. Эти села с 2022 года после освобождения Харьковской области были в "серой зоне", - говорит обозреватель. видео дня

Коваленко отмечает, что "серая зона" образовалась из-за того, что в условиях войны невозможно сделать фортификацию в 200-300 метрах от границы с агрессором, когда приграничные села обстреливаются не только из минометов, но и полностью простреливаются снайперами.

"Там нет местных жителей, там не было наших постоянных позиций, время от времени были наши патрули. И этим воспользовались российские оккупанты, чтобы имитировать какое-то масштабное эпическое наступление. Сейчас в основном все эти действия происходят в пределах именно этой "серой зоны", - комментирует Коваленко.

По его оценке, оккупанты планировали в первые сутки операции захватить Волчанск и Липцы, но как только они вышли за пределы "серой зоны", у них начались проблемы. Поэтому, российская армия не может развивать свой успех, поскольку не является ударной группировкой и "напоролась" на украинские рубежи.

"Они сейчас начали выходить на те локации, где сформированы наши линии обороны. И здесь им становится намного сложнее. Они не имеют возможности прорывать. Поэтому чем они занимаются вместо прорыва линии обороны? Они занимаются террором против гражданского населения, нанесением ударов по Липцам, нанесением ударов по Волчанску с использованием не только артиллерии, но и тактической авиации, корректируемых авиационных бомб, одна из которых недавно упала в Белгороде, кстати", - добавил Александр Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на Харьковщине - главные новости

Агрессор Россия проводит стратегическую наступательную операцию на севере Харьковской области. Долгосрочная цель врага - окружение Харькова, однако у оккупантов могут возникнуть проблемы из-за нехватки личного состава, предположил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Российские оккупанты могут зайти в тыл группировке украинских войск на Харьковщине, которая держит оборону в Купянске, заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман также высказал мнение, что оккупантам будет трудно захватить или окружить Харьков.

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