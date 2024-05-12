РФ может окружить Харьков: майор об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

Алексей Гетьман оценил вероятность захвата Харькова оккупантами РФ.

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РФ может атаковать Харьков, не исключает Алексей Гетьман / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Нельзя исключать атаку российских оккупантов на Харьков, но она не будет прямолинейной - "в лоб", заявил майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман.

Он отметил, что оккупанты не один месяц примерно таким же количеством людей пытались взять Бахмут и Авдеевку, поэтому, когда речь идет о Харькове, это гораздо сделать сложнее, подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

"Однако они могут попытаться определенным образом окружить город, создать такую блокаду, потому что в ином случае уличные бои в Харькове могут длиться несколько лет", - подчеркнул украинский защитник.

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Он уверен в том, что если РФ хочет захватить такой город как Харьков, россиянам надо больше вооруженных сил, чем у них сейчас есть на этом направлении.

"Но если россияне усилятся, то смогут попробовать это сделать. В целом сейчас на Сумском и Харьковском направлениях группировка россиян составляет около 70 тыс. личного состава. Они могут делать такие небольшие наступательные действия, где-то продвигаться... Зачем они это делают? Вполне возможно, что россияне хотят создать определенный плацдарм. У них планируется мобилизация, и уже мобилизовано более 120 тыс. человек, которые могут быть туда направлены", - добавил Гетьман.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

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